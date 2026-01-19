義消人員廖宏傑踏上消防這條路，正是受到親哥哥，現職中路分隊消防員廖宏輝的影響。圖：消防局提供

桃園市消防局中路義消分隊傳出佳話，義消人員廖宏傑於去年底參加桃園國際機場股份有限公司消防人員甄試，順利考取，即將投入機場消防行列。而令人感動的是，他踏上消防這條路，正是受到親哥哥，現職中路分隊消防員廖宏輝的影響，兄弟倆先後投身消防體系，成為守護市民安全的「消防兄弟檔」。

現年38歲的廖宏傑，過去曾任職於國軍，退伍後在哥哥的引薦與影響下，加入桃園市中路義消分隊，成為一名救災義消，實際投入火災搶救、災害應變及各項勤務支援。他在服務期間持續精進專業能力，陸續取得EMT-1緊急救護技術員證照及大貨車駕照，為的就是在災害現場能多一分專業、多一分即戰力。

在哥哥的鼓勵與自身對消防工作的嚮往下，廖宏傑決定報考機場消防人員。為了通過高難度的體能測驗，他經歷長達一年的自主訓練，每週固定前往健身房訓練六次，強化肌力、心肺耐力與體能表現，最終順利通過測驗，如願跨入專職消防員行列。

廖宏傑坦言，消防工作雖然辛苦且充滿風險，但能與哥哥一樣站在守護民眾生命財產的第一線，是一件非常有意義的事。他也感謝義消分隊的訓練與實務經驗，讓他在報考過程中累積寶貴基礎，並更加確定自己對消防工作的熱忱。

中路分隊長張育瑄表示，義消是消防體系中不可或缺的重要力量，許多義消夥伴平時默默付出，在災害現場與消防人員並肩作戰。她肯定廖宏傑長期投入義消服務、持續自我精進，最終成功考取機場消防人員，是義消制度向上銜接、培育專業人才的最佳例子，同時也展現出消防弟兄之間代代相傳、彼此扶持的情誼與精神。

本文章來自《桃園電子報》。原文：受胞兄感召！桃園義消廖宏傑苦練一年 成功「轉正」考取機場消防