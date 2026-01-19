快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

竹縣消防演練12層高樓救災 楊文科：演練逼真展現救災戰力

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣政府消防局今天選在竹東鎮工業技術研究院員工宿舍辦理消防救災救護勤務演習，過程逼真，展現救災戰力。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府消防局今天選在竹東鎮工業技術研究院員工宿舍辦理消防救災救護勤務演習，過程逼真，展現救災戰力。圖／新竹縣政府提供

為強化高樓宿舍應變救災戰力，新竹縣政府消防局今天選在竹東鎮工業技術研究院員工宿舍辦理消防救災救護勤務演習，縣長楊文科親自出席，工研院副院長胡竹生也受邀觀禮，楊文科大讚演練逼真，展現救災訓練成果，期許團隊透過演練執行防災減災工作，加強宿舍大樓自衛消防編組及災害搶救能力。

此次演習選在工研院宿舍大樓樓高12層樓，演練情境中，規畫多名民眾受困，展現消防人員在面對多名受困民眾受傷的狀況下，如何快速進行傷患搶救、緊急處置及安排後送急救醫院事宜，演練過程中包括鐵捲門破壞、美式梯人命救助、雲梯車高樓救援、直線雲梯車緊急脫困、大隊指揮中心成立、電動車救援、救災機器人射水防護及無人機空勘回傳災情等各項搶救戰術運用，展現實兵演練成果。

楊文科表示，這次工研院也參與演練，展現自主救災能力，現場人員能有條不紊引導宿舍人員疏散撤離，同時立即先做出初步滅火等動作，整體應變表現相當到位。

消防局長陳中振表示，今天演練情境主要設定於工研院89館大門前有1台電動車不明原因起火燃燒，導致火勢一發不可收拾，並擴大延燒至員工宿舍，工研院宿舍管理中心迅速啟動自衛消防編組，進行滅火行動及人員疏散，並立即以電話通報119。

演練總共動員人員172人、各式車輛23輛，並出動新購置消防救災機器人、義消無人機隊及後勤照護裝備，救災現場遠距遙控射水、火災現場空勘任務、救災人員後勤照護及生理監控，發揮科技化救災效能並提升救援效率，且同時保障消防人員於執行緊急勤務身心健康。

消防局也呼籲，公共場所業者春節期間應隨時保持建物設施、設備堪用，妥善維護消費者權益，希望演練能加強安全管理及防災措施，提升民眾防災意識及警覺性，並建立自救及救人能力，防範災害於未然，確保民眾生命財產安全。

楊文科 災害 演習 消防人員 實兵演練 火災

延伸閱讀

竹北豆子埔溪砸1.9億裝超強濾水器 楊文科：超越首爾清溪川

耗資1.87億豆子埔溪蛻變 楊文科親赴會勘盼打造親水生態廊道

多縣市宣布營養午餐免費 楊文科：竹縣推行逾20年、免費也要做得更好

高虹安復職首度出席園縣市高峰會 鍾東錦：盼大新竹輕軌接竹南、頭份

相關新聞

竹縣消防演練12層高樓救災 楊文科：演練逼真展現救災戰力

為強化高樓宿舍應變救災戰力，新竹縣政府消防局今天選在竹東鎮工業技術研究院員工宿舍辦理消防救災救護勤務演習，縣長楊文科親自...

桃市正光路警察宿舍公辦都更今上梁 社宅內裝首曝光 議員直呼好想住

桃園市桃園區正光路公辦都更案今舉行上梁典禮，該案是首件由桃市府擔任實施者的公辦都更案，預計2027年6月完工，市府也特別...

桃園第5期包租代管 護理師、公車司機列入優先

桃園市因坐擁眾多工業區，就業機會多，加上房租相對雙北親民，剛性租屋需求強勁。桃園市府昨宣布第5期包租代管計畫即將開跑，主...

寒冬不孤單！企業志工攜基金會伴桃園獨居長輩溫馨圍爐

歲末寒冬之際，對許多獨居弱勢長輩而言，最渴望的往往不是豐盛物資，而是那份「年味」的陪伴。弘道老人福利基金會新北服務處近日...

不要見停車場就進去？！ 公所：南苗停車場注意2重點

苗栗市南苗市場停車場明天收費，市公所特別提醒注意停車場限高2公尺，機車免費停放1個小時內，仍要到繳款機操作銷單，否則汽車...

衝刺大新竹布局 邱臣遠：白色力量要在竹縣全面扎根

民眾黨新竹黨部昨舉辦年終感恩餐會，主委邱臣遠表示，黨部目標明確，不僅要穩固新竹市，更要將民眾黨的服務版圖與理念，拓展到新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。