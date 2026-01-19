竹縣消防演練12層高樓救災 楊文科：演練逼真展現救災戰力

為強化高樓宿舍應變救災戰力，新竹縣政府消防局今天選在竹東鎮工業技術研究院員工宿舍辦理消防救災救護勤務演習，縣長楊文科親自出席，工研院副院長胡竹生也受邀觀禮，楊文科大讚演練逼真，展現救災訓練成果，期許團隊透過演練執行防災減災工作，加強宿舍大樓自衛消防編組及災害搶救能力。

此次演習選在工研院宿舍大樓樓高12層樓，演練情境中，規畫多名民眾受困，展現消防人員在面對多名受困民眾受傷的狀況下，如何快速進行傷患搶救、緊急處置及安排後送急救醫院事宜，演練過程中包括鐵捲門破壞、美式梯人命救助、雲梯車高樓救援、直線雲梯車緊急脫困、大隊指揮中心成立、電動車救援、救災機器人射水防護及無人機空勘回傳災情等各項搶救戰術運用，展現實兵演練成果。

楊文科表示，這次工研院也參與演練，展現自主救災能力，現場人員能有條不紊引導宿舍人員疏散撤離，同時立即先做出初步滅火等動作，整體應變表現相當到位。

消防局長陳中振表示，今天演練情境主要設定於工研院89館大門前有1台電動車不明原因起火燃燒，導致火勢一發不可收拾，並擴大延燒至員工宿舍，工研院宿舍管理中心迅速啟動自衛消防編組，進行滅火行動及人員疏散，並立即以電話通報119。

演練總共動員人員172人、各式車輛23輛，並出動新購置消防救災機器人、義消無人機隊及後勤照護裝備，救災現場遠距遙控射水、火災現場空勘任務、救災人員後勤照護及生理監控，發揮科技化救災效能並提升救援效率，且同時保障消防人員於執行緊急勤務身心健康。

消防局也呼籲，公共場所業者春節期間應隨時保持建物設施、設備堪用，妥善維護消費者權益，希望演練能加強安全管理及防災措施，提升民眾防災意識及警覺性，並建立自救及救人能力，防範災害於未然，確保民眾生命財產安全。