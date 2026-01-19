苗栗市「市民廣場」噴水池升級 公所4800萬元興建親水遊憩區

苗栗市公所配合縣府總圖書館案，先手4800萬元「市民廣場」噴水池升級，貓裏喵親子公園旁興建親水遊憩區，初步規畫鯨魚造型滑水道、冷泉區等，預計2027年4月啟用，串聯打造親子歡樂天堂。

苗栗市「市民廣場」周邊縣府、縣警局圍繞，每年暑假期間開放噴水，但因腹地狹窄，有停車及交通等問題，縣警局重建計畫第一期在縣立體育場旁，預計2月6日動工，新建警政大樓，縣警局舊址將蓋總圖，併同廢除「市民廣場」，打造「府前大廣場」是評估候選方案之一，公所預先準備，啟動「市民廣場」噴水池升級。

市公所指出，貓裏喵親子公園新建親水遊憩區工程案，獲得代表會支持，審查通過4800萬元墊付案，其中，縣府同意補助2000萬元，「市民廣場」親水設施移往貓裏喵親子公園。

貓裏喵親子公園設施大受親子歡迎，公所利用優勢，在親子公園、滑輪溜冰場、戰車陳列草坪間約600坪空地，初步規畫鯨魚滑水道、冷泉區、海底噴泉區、造型管噴水區，及薄膜頂棚等，預計2027年4月啟用。

市公所評估，親水遊憩區國道1號、台72線，高鐵苗栗站、台鐵苗栗站等都交通便利，將來配合夜間燈光增添趣味性，結合親子公園等既有設施，打造成亮點，除了串聯提供親子娛樂、遊憩外，也可以辦理美食、農產品等主題活動，吸引遊客帶動地方商機。