桃市正光路警察宿舍公辦都更今上梁 社宅內裝首曝光 議員直呼好想住

桃園市桃園區正光路公辦都更案今舉行上梁典禮，該案是首件由桃市府擔任實施者的公辦都更案，預計2027年6月完工，市府也特別公開社宅樣品屋，簡約裝潢連在場議員們都稱羨。市長張善政表示，公辦都更具品質保證與優惠條件優勢，已吸引鄰近正光花園新城等老舊社區積極參與，未來將持續推動老城區更新。

正光路公辦都更基地面積約0.84公頃，2023年6月開工，預計2027年6月完工。完工後將提供2棟共255戶社會住宅，以及1棟16層警政大樓。其中警政大樓樓下11層為辦公空間，將有警局交通大隊、婦幼隊及家庭暴力暨性侵害防治中心進駐，樓上設置職務宿舍。社宅則預計有1房、2房、3房等房型。

張善政表示，公辦都更的優點在於品質有保證，民眾在都更條件上可以相當放心。當初動土典禮結束後，附近住宅居民就主動詢問能否參與公辦都更，顯示民眾對市府的高度信心。

張善政強調，桃園老舊市區單靠民間力量推動都更進度不夠快，政府應善用公信力讓更多民眾參與都更。除了公辦都更外，市府也同步推動老城區更新，透過多元方式讓桃園老城區面貌煥然一新。255戶社會住宅預計2027年底開放登記，2028年開放入住，其中20%約50戶保留給新婚2年內家庭及育有未成年子女的三代同堂家庭優先入住，入住總時長為12年。

都發局表示，該案從設計到施工階段陸續獲得多個獎項肯定，更獲得在地民眾高度認同。緊鄰該工程的知名海砂屋「正光花園新城」去年底搭配市府都更專案，完成桃園首件海砂屋公辦都更招商，30多年的海砂屋社區終於取得實質都市更新進展，由桃園住都中心擔任實施者，預計3月正式簽約。