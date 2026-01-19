捐發票抽好禮！竹市送春聯暨租稅宣導活動22日登場

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市稅務局將於1月22日10時至15時30分舉辦「2026馬上幸福送春聯租稅宣導活動」，邀請書法名家張雙土、張美卿及顧瑞鈴現場揮毫，免費為市民書寫祝福春聯，並結合名家春聯掛軸摸彩、捐發票送好禮。圖／新竹市府提供
農曆春節將近，新竹市稅務局今指出，將於1月22日10時至15時30分在稅務局地下2樓藝文走廊舉辦「2026馬上幸福送春聯租稅宣導活動」。活動將邀請書法名家張雙土、張美卿及顧瑞鈴現場揮毫，免費為市民書寫祝福春聯，並結合名家春聯掛軸摸彩、捐發票送好禮，及租稅問答等精彩活動，歡迎市民共襄盛舉。

稅務局長蘇蔚芳表示，今年的送春聯活動有別於以往，除邀請書法名家現場揮毫外，即日起於稅務局地下2樓藝文走廊同步展出「春聯掛軸」，供民眾參與摸彩活動。民眾只要於1月22日前每日9時至16時，或於活動當日9時前，至稅務局一樓1號櫃台捐贈尚未開獎的雲端發票3張或紙本統一發票6張，即可兌換摸彩券1張。活動當日將公開抽出20位幸運得主，各可獲贈名家春聯掛軸1幅。

稅務局補充，活動當日10時至12時，現場亦將舉辦租稅問答活動，民眾只要捐贈雲端發票3至20張，或紙本統一發票6張，並正確回答租稅問題，即可兌換宣導品1份，數量有限、送完為止。活動募集的發票將全數捐贈予竹市社會福利機構，邀請市民朋友在歡度年節之際，也能一同發揮愛心，為寒冬注入溫暖。如有疑問，歡迎至稅務局網站( https://www.hcct.gov.tw/ch/propaganda.jsp )查詢，亦可撥打0800-000321或1999市民服務專線洽詢，將有專人為您服務。

市長高虹安表示，這次活動特別邀請張雙土、張美卿及顧瑞鈴等書法名家現場揮毫，民眾除可近距離欣賞書法家專注創作的風采，也能將專屬於自己的祝福春聯帶回家，為新的一年增添喜氣與好兆頭

統一發票 春聯 雲端發票

相關新聞

桃園第5期包租代管 護理師、公車司機列入優先

桃園市因坐擁眾多工業區，就業機會多，加上房租相對雙北親民，剛性租屋需求強勁。桃園市府昨宣布第5期包租代管計畫即將開跑，主...

寒冬不孤單！企業志工攜基金會伴桃園獨居長輩溫馨圍爐

歲末寒冬之際，對許多獨居弱勢長輩而言，最渴望的往往不是豐盛物資，而是那份「年味」的陪伴。弘道老人福利基金會新北服務處近日...

不要見停車場就進去？！ 公所：南苗停車場注意2重點

苗栗市南苗市場停車場明天收費，市公所特別提醒注意停車場限高2公尺，機車免費停放1個小時內，仍要到繳款機操作銷單，否則汽車...

衝刺大新竹布局 邱臣遠：白色力量要在竹縣全面扎根

民眾黨新竹黨部昨舉辦年終感恩餐會，主委邱臣遠表示，黨部目標明確，不僅要穩固新竹市，更要將民眾黨的服務版圖與理念，拓展到新...

桃園第5期包租代管上路 盼優先照顧護理師、公車司機等政策戶

桃園市2018年開辦包租代管以來，媒合逾2.5萬組的房東和房客，為全國媒合戶數最多。第5期包租代管計畫即將開跑，市府今表...

一瓶水的代價，換來潔淨河川 桃園115年起開徵下水道使用費

為打造更乾淨的城市環境與健康水資源，桃園市政府將自115年1月1日（2026年）起，正式開徵下水道使用費，費率為每度新臺幣1元，並與自來水費帳單合併收取，讓民眾繳費更便利。 桃園市政府表示，本次

