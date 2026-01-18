寒冬不孤單！企業志工攜基金會伴桃園獨居長輩溫馨圍爐

歲末寒冬之際，對許多獨居弱勢長輩而言，最渴望的往往不是豐盛物資，而是那份「年味」的陪伴。弘道老人福利基金會新北服務處近日攜手輝瑞大藥廠，前往桃園市龍潭區舉辦「寒冬助老」圍爐共餐活動。輝瑞大藥廠已連續13年響應此項公益計畫，今年再度號召23位員工及家屬，陪伴20多位在地長輩共享熱鬧的年節盛宴，讓平日隱藏在社會角落的「孤老人」能感受到社會的溫暖。

活動現場洋溢著濃厚的春節氣息，志工們特別裝扮成財神爺熱烈迎接長輩，更由員工組成「Pfizer Blue」樂團，獻唱多首經典名曲如〈月亮代表我的心〉、〈掌聲響起〉等。熟悉的旋律讓在座長輩紛紛跟著哼唱、打拍子。高齡87歲的添好奶奶感性表示，一個人生活雖然簡單卻也孤寂，能和大家一起吃飯唱歌，心情特別愉悅。輝瑞大藥廠葉素秋總裁指出，圍爐象徵團圓，這項傳統已成為輝瑞內部最有溫度的年度活動。

除了熱鬧的共餐，75歲的亞素奶奶與丈夫曾受弘道志工照顧12年，志工過去更為這對老夫婦圓夢舉辦婚紗活動。自從爺爺過世後，奶奶一度因傷痛失去出門動力，但在志工持續不懈的關懷與陪伴下，奶奶再度步入圍爐現場。弘道新北服務處處長陳奐宇強調，這樣的關懷讓長輩感到被社會記得，是化解冬日孤寂最重要的力量。