寒冬不孤單！企業志工攜基金會伴桃園獨居長輩溫馨圍爐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
志工鼓勵陪伴，邀請亞素奶奶(圖右)踏出家門一起圍爐感受溫暖。圖／弘道老人福利基金會提供
志工鼓勵陪伴，邀請亞素奶奶(圖右)踏出家門一起圍爐感受溫暖。圖／弘道老人福利基金會提供

歲末寒冬之際，對許多獨居弱勢長輩而言，最渴望的往往不是豐盛物資，而是那份「年味」的陪伴。弘道老人福利基金會新北服務處近日攜手輝瑞大藥廠，前往桃園市龍潭區舉辦「寒冬助老」圍爐共餐活動。輝瑞大藥廠已連續13年響應此項公益計畫，今年再度號召23位員工及家屬，陪伴20多位在地長輩共享熱鬧的年節盛宴，讓平日隱藏在社會角落的「孤老人」能感受到社會的溫暖。

活動現場洋溢著濃厚的春節氣息，志工們特別裝扮成財神爺熱烈迎接長輩，更由員工組成「Pfizer Blue」樂團，獻唱多首經典名曲如〈月亮代表我的心〉、〈掌聲響起〉等。熟悉的旋律讓在座長輩紛紛跟著哼唱、打拍子。高齡87歲的添好奶奶感性表示，一個人生活雖然簡單卻也孤寂，能和大家一起吃飯唱歌，心情特別愉悅。輝瑞大藥廠葉素秋總裁指出，圍爐象徵團圓，這項傳統已成為輝瑞內部最有溫度的年度活動。

除了熱鬧的共餐，75歲的亞素奶奶與丈夫曾受弘道志工照顧12年，志工過去更為這對老夫婦圓夢舉辦婚紗活動。自從爺爺過世後，奶奶一度因傷痛失去出門動力，但在志工持續不懈的關懷與陪伴下，奶奶再度步入圍爐現場。弘道新北服務處處長陳奐宇強調，這樣的關懷讓長輩感到被社會記得，是化解冬日孤寂最重要的力量。

目前弘道「寒冬助老，刻不容緩」計畫服務範圍涵蓋全台萬名長者，服務內容包含除舊佈新、辦年貨與送年菜等。然而，距離募款目標三千萬元仍有約四成的缺口，急需社會大眾伸出援手；民眾可透過捐助800元支持一份年菜或圍爐餐，或以1200元協助長輩辦理年貨，讓這份溫情在春節期間持續傳遞，幫助更多弱勢長輩安心迎新年。

聽到熟悉的歌曲，長輩也開心地一起到台前伴舞。圖／弘道老人福利基金會提供
聽到熟悉的歌曲，長輩也開心地一起到台前伴舞。圖／弘道老人福利基金會提供
企業志工加班練團，以「紅吱吱」團名現場帶給長輩數首懷舊歌曲精彩表演。圖／弘道老人福利基金會提供
企業志工加班練團，以「紅吱吱」團名現場帶給長輩數首懷舊歌曲精彩表演。圖／弘道老人福利基金會提供

