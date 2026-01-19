聽新聞
0:00 / 0:00

桃園第5期包租代管 護理師、公車司機列入優先

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市第5期包租代管計畫今年將優先照顧育有1名未成年子女家庭、護理師、公車司機、新住民等族群。圖為包租代管業者結合社區活動說明政策。圖／桃園市住宅處提供
桃園市第5期包租代管計畫今年將優先照顧育有1名未成年子女家庭、護理師、公車司機、新住民等族群。圖為包租代管業者結合社區活動說明政策。圖／桃園市住宅處提供

桃園市因坐擁眾多工業區，就業機會多，加上房租相對雙北親民，剛性租屋需求強勁。桃園市府昨宣布第5期包租代管計畫即將開跑，主打照顧更多政策戶，優先對象包括三代同堂、育有1名未成年子女家庭、護理師、公車司機、新住民等族群，預計媒合5000戶。

桃園市住宅處指出，「包租代管」由市府公開招標，委託專業物管公司幫房東管理房子，參與包租代管的房東享有房屋稅率優惠，並可申請房屋修繕補助，若租給法定弱勢戶者，租屋修繕補助還會更多。自2018年開辦包租代管以來，媒合逾2.5萬組的房東和房客，為全國媒合戶數最多縣市。

桃園市最新推出的第5期包租代管計畫總經費約7.2億元，包含中央補助5.8億元、市府自籌1.4億元。市府指出，第5期計畫優先照顧政策戶，房東所提供的案源須提供給三代同堂、育有1名未成年子女家庭、新婚家庭、護理師、公車司機、新住民、原住民、45歲以下青年等族群。

至於包租代管房源條件為何？住宅處指出，成為包租代管要件需有獨立門牌，因此媒合房源多為大樓住家，又以中壢、桃園兩個人口密集區的開案最多。以桃園區來說，現有包租代管的2房大樓物件，租金1萬2千元起跳。

住宅處住宅服務科長謝廣興表示，第5期計畫已順利取得中央8成補助款，目前正常執行中，不受財劃法進度影響；除持續照顧住宅法保障的族群外，也配合婚育政策增加多個政策戶，符合包租代管資格的民眾，可上桃園市住宅處官網，點選「包租代管」頁面了解資訊，或直接電洽市府公開徵選的7家合作業者聯繫。

延伸閱讀

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

老朋友回來了！桃園市立田徑場改新裝 24日重新開放

告別「蜘蛛網」！桃園龍潭要道電纜地下化完工 街景重見天日

桃園華廈凌晨火燒4層樓 女街友燒垃圾釀禍被送辦

相關新聞

不要見停車場就進去？！ 公所：南苗停車場注意2重點

苗栗市南苗市場停車場明天收費，市公所特別提醒注意停車場限高2公尺，機車免費停放1個小時內，仍要到繳款機操作銷單，否則汽車...

桃園第5期包租代管 護理師、公車司機列入優先

桃園市因坐擁眾多工業區，就業機會多，加上房租相對雙北親民，剛性租屋需求強勁。桃園市府昨宣布第5期包租代管計畫即將開跑，主...

寒冬不孤單！企業志工攜基金會伴桃園獨居長輩溫馨圍爐

歲末寒冬之際，對許多獨居弱勢長輩而言，最渴望的往往不是豐盛物資，而是那份「年味」的陪伴。弘道老人福利基金會新北服務處近日...

衝刺大新竹布局 邱臣遠：白色力量要在竹縣全面扎根

民眾黨新竹黨部昨舉辦年終感恩餐會，主委邱臣遠表示，黨部目標明確，不僅要穩固新竹市，更要將民眾黨的服務版圖與理念，拓展到新...

桃園第5期包租代管上路 盼優先照顧護理師、公車司機等政策戶

桃園市2018年開辦包租代管以來，媒合逾2.5萬組的房東和房客，為全國媒合戶數最多。第5期包租代管計畫即將開跑，市府今表...

苗栗私立寶塔啟用 銅鑼人盼公立

苗栗縣銅鑼鄉過去沒有納骨塔，鄉民安奉先人多半得到鄰近的三義、通霄、苗栗和公館等地，追思掃墓十分不便，昨天私立「雙峰寶塔」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。