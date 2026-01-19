桃園第5期包租代管 護理師、公車司機列入優先

桃園市因坐擁眾多工業區，就業機會多，加上房租相對雙北親民，剛性租屋需求強勁。桃園市府昨宣布第5期包租代管計畫即將開跑，主打照顧更多政策戶，優先對象包括三代同堂、育有1名未成年子女家庭、護理師、公車司機、新住民等族群，預計媒合5000戶。

桃園市住宅處指出，「包租代管」由市府公開招標，委託專業物管公司幫房東管理房子，參與包租代管的房東享有房屋稅率優惠，並可申請房屋修繕補助，若租給法定弱勢戶者，租屋修繕補助還會更多。自2018年開辦包租代管以來，媒合逾2.5萬組的房東和房客，為全國媒合戶數最多縣市。

桃園市最新推出的第5期包租代管計畫總經費約7.2億元，包含中央補助5.8億元、市府自籌1.4億元。市府指出，第5期計畫優先照顧政策戶，房東所提供的案源須提供給三代同堂、育有1名未成年子女家庭、新婚家庭、護理師、公車司機、新住民、原住民、45歲以下青年等族群。

至於包租代管房源條件為何？住宅處指出，成為包租代管要件需有獨立門牌，因此媒合房源多為大樓住家，又以中壢、桃園兩個人口密集區的開案最多。以桃園區來說，現有包租代管的2房大樓物件，租金1萬2千元起跳。

住宅處住宅服務科長謝廣興表示，第5期計畫已順利取得中央8成補助款，目前正常執行中，不受財劃法進度影響；除持續照顧住宅法保障的族群外，也配合婚育政策增加多個政策戶，符合包租代管資格的民眾，可上桃園市住宅處官網，點選「包租代管」頁面了解資訊，或直接電洽市府公開徵選的7家合作業者聯繫。