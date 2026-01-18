告別「蜘蛛網」！桃園龍潭要道電纜地下化完工 街景重見天日

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市龍潭區中興路電纜地下化路段。圖／桃園市工務局提供
桃園市龍潭區中興路電纜地下化路段。圖／桃園市工務局提供

桃園市龍潭區重要交通動脈中興路過去因電線桿林立、纜線交錯，不僅市容顯得凌亂，更隱藏公共安全隱憂。桃園市政府自2020年起推動「龍潭區中興路電纜地下化工程」，於去年順利完工，工程範圍自中興路與中正路交叉口延伸至國道三號交叉口，全長約3.9公里。

桃園市工務局指出，總工程經費為1億5千860萬元整，由於施工路線長且沿線環境複雜，工程團隊將全案分為四個路段逐段施作，內容涵蓋管路埋設、電氣布纜、停電改接及拔桿作業。總計拔除既有電桿138支，電纜線下地總長度達11.7公里，並同步辦理道路及相關設施復舊，不僅將原有架空電纜全面地下化，更有效解決了路面上電線、電桿與商業招牌凌亂交錯的陳年問題，大幅提升整體市容品質。

工務局表示，除了改善街道景觀的通透感，地下化工程也提升城市公共安全，能有效減少交通事故撞擊電桿或天災導致斷電的風險，確保供電穩定性，並美化城市外貌，提供更安全的用路與生活環境。

桃園市政府表示，中興路電纜地下化工程的圓滿完工，象徵龍潭區朝向更整潔、友善且宜居的城市目標邁出一大步，嶄新的街景不僅強化了地方交通機能，更為龍潭區的永續發展與宜居生活奠定了深厚的建設基礎。

桃園市龍潭區中興路電纜地下化拔桿前後照。圖／桃園市工務局提供
桃園市龍潭區中興路電纜地下化拔桿前後照。圖／桃園市工務局提供

桃園 公共 交通事故

