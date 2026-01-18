告別「蜘蛛網」！桃園龍潭要道電纜地下化完工 街景重見天日
桃園市龍潭區重要交通動脈中興路過去因電線桿林立、纜線交錯，不僅市容顯得凌亂，更隱藏公共安全隱憂。桃園市政府自2020年起推動「龍潭區中興路電纜地下化工程」，於去年順利完工，工程範圍自中興路與中正路交叉口延伸至國道三號交叉口，全長約3.9公里。
桃園市工務局指出，總工程經費為1億5千860萬元整，由於施工路線長且沿線環境複雜，工程團隊將全案分為四個路段逐段施作，內容涵蓋管路埋設、電氣布纜、停電改接及拔桿作業。總計拔除既有電桿138支，電纜線下地總長度達11.7公里，並同步辦理道路及相關設施復舊，不僅將原有架空電纜全面地下化，更有效解決了路面上電線、電桿與商業招牌凌亂交錯的陳年問題，大幅提升整體市容品質。
工務局表示，除了改善街道景觀的通透感，地下化工程也提升城市公共安全，能有效減少交通事故撞擊電桿或天災導致斷電的風險，確保供電穩定性，並美化城市外貌，提供更安全的用路與生活環境。
桃園市政府表示，中興路電纜地下化工程的圓滿完工，象徵龍潭區朝向更整潔、友善且宜居的城市目標邁出一大步，嶄新的街景不僅強化了地方交通機能，更為龍潭區的永續發展與宜居生活奠定了深厚的建設基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言