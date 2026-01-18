不要見停車場就進去？！ 公所：南苗停車場注意2重點

苗栗市南苗市場停車場明天收費，市公所特別提醒注意停車場限高2公尺，機車免費停放1個小時內，仍要到繳款機操作銷單，否則汽車進不去、機車出不來。

南苗市場停車場規畫202個機車停車格、67個汽車停車格，明天凌晨零點起開始收費，採車牌辨識，機車停放前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當天上限180元。

余文忠今天到南苗市場及停車場巡視，確認相關措施到位，部分民眾認為攤位配合，退縮至中山路兩邊標線人行道後方，不過，還是有些車子貪圖方便，暫停在人行道，行人被迫又走回車道，希望落實取締違規停車，否則美意用心打折扣。

「透過使用者付費，提供給真正有需求的民眾」，余文中說，停車場去年底啟動試營運，很多人回饋確實改善停車狀況，不過延長免收費期間，卻衍生部分車輛長期占用問題，公所爭取國有財產署、軍方長期閒置約千坪土地，規畫停車場，實踐地盡其利的目標，但也要以公共利益為出發點，明天零點起停車場將正式啟動收費。

不過，提醒民眾注意，停車場架設限高2公尺的車阻，用意在阻止貨車進入，此外，機車前1個小時免費，雖有車牌辨識，還是要先到繳費機操作銷單，否則無法離場，卡在出口處。