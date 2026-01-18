衝刺大新竹布局 邱臣遠：白色力量要在竹縣全面扎根
民眾黨新竹黨部昨舉辦年終感恩餐會，主委邱臣遠表示，黨部目標明確，不僅要穩固新竹市，更要將民眾黨的服務版圖與理念，拓展到新竹縣每個角落，未來將積極深入新竹縣各鄉鎮，建立更緊密的基層組織。
民眾黨新竹黨部於昨舉辦感恩餐會，秘書長周榆修、新竹市長高虹安、柯媽媽何瑞英、柯美蘭醫師、政策會執行長賴香伶均出席。活動主要感謝「小草」不離不棄的支持與陪伴，並展現民眾黨深耕地方、持續開拓新竹縣市版圖的決心。
新竹黨部表示，新竹對台灣民眾黨而言具指標性意義，不僅是民眾黨的「娘家」，過去幾次選戰中更展現強大支持能量，成為全台民眾黨支持者最團結、最閃耀的「復興基地」，這股從新竹升起的白色力量，是改變台灣政治文化的關鍵火種。
創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌也特別錄製感恩影片，向現場與新竹地區的小草們致上謝意。黃國昌在影片中肯定新竹黨部在基層扎根的努力，並感謝支持者在2025年風雨不斷的環境中，依然選擇站在一起；柯文哲則感性表示，新竹的支持是他心中最溫暖的力量，並期許大家持續秉持理性、務實、科學精神，為台灣未來努力。
邱臣遠提到，在市長高虹安帶領下，新竹市秉持「理性、務實、科學」的治市精神，落實財政紀律，推動數位轉型與市政建設，成績不只是數據呈現，更是市民有目共睹的變革，未來一年新竹黨部將負起承先啟後重任，除守護延續新竹市施政成果，也將在新的一年展開更宏大的布局。
新竹黨部表示，2026年將是關鍵一年，黨部將持續扮演與市民溝通的橋樑，並廣納各界優秀人才，共同為大新竹地區繁榮與進步奮鬥，不負支持者託付。
