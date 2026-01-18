桃園第5期包租代管上路 盼優先照顧護理師、公車司機等政策戶

桃園市2018年開辦包租代管以來，媒合逾2.5萬組的房東和房客，為全國媒合戶數最多。第5期包租代管計畫即將開跑，市府今表示，除爭取中央補助外，也自籌1.4億經費，盼優先照顧更多政策戶，對象包括育有1名未成年子女家庭、護理師、公車司機、新住民等族群，預計將媒合5000戶。

住宅處表示，第5期包租代管計畫即將開跑，此次總經費約7.2億元，中央補助5.8億元，市府自籌2成經費約1.4億元。本期計畫主打照顧政策戶，房東所提供的案源須提供給三代同堂、育有1名未成年子女家庭、新婚家庭、護理師、公車司機、新住民、原住民、45歲以下青年等族群；桃園本次計畫預計媒合5000戶，相較下，台北市、新北市、台中市和高雄市等4都合計則為5600戶。

住宅處表示，「包租代管」由市府公開招標，委託專業物管公司幫房東管理房子，本次共有7家得標業者執行第5期計畫。參與包租代管的房東享有房屋稅率優惠，並可申請房屋修繕補助，對於提供租房源給法定弱勢戶者，租屋修繕費用本期也有較高的補助。

桃園市開辦包租代管戶數占全國最多，住宅處住宅服務科長謝廣興表示，桃園租屋需求量大的原因，主要是桃園市擁有眾多工業區與就業機會，加上房租相對於雙北仍較有競爭力，帶動大量青壯年與外來就業人口流入，產生龐大的剛性租屋需求。