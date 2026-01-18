苗栗私立寶塔啟用 銅鑼人盼公立

苗栗縣銅鑼鄉過去沒有納骨塔，鄉民安奉先人多半得到鄰近的三義、通霄、苗栗和公館等地，追思掃墓十分不便，昨天私立「雙峰寶塔」落成啟用，但民眾仍期盼有公立館舍可用，地方已有鄉鎮市長及民代候選人將此列為首要政見，尋求支持。

雙峰寶塔由新滿昌殯葬公司開發建設及營運，第一期規畫1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，未來還會陸續釋出更多空間，第三期規畫有免費提供給出家人的宗教專區。

銅鑼鄉先前沒有納骨塔，鄉民辦理喪葬事宜，要到鄰近的三義、通霄、苗栗、公館等地尋找納骨塔櫃位安奉先人及亡者，年底鄉鎮市長選舉，已有參選人表態將興建納骨塔列為首要政見。

縣長鍾東錦昨參加雙峰寶塔啟用典禮，稱讚業者提供鄉民一個新選擇，掃墓祭祖不用舟車勞頓。他也強調縣府非常重視生命事業服務，已責成民政處優先處理相關殯葬設施申請案，盼盡快完工，讓民眾有更多選擇。

苗栗縣民政處指出，縣內目前規畫或施設的殯葬設施，三義殯儀館預計年初完工，卓蘭生命館促參案在規畫中，預計能提供苗南地區更完善的殯葬服務，平衡苗栗地區的殯葬資源發展。