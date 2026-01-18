聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗私立寶塔啟用 銅鑼人盼公立

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉過去沒有納骨塔，鄉民安奉先人多半得到鄰近的三義、通霄、苗栗和公館等地，追思掃墓十分不便，昨天私立「雙峰寶塔」落成啟用，但民眾仍期盼有公立館舍可用，地方已有鄉鎮市長及民代候選人將此列為首要政見，尋求支持。

雙峰寶塔由新滿昌殯葬公司開發建設及營運，第一期規畫1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，未來還會陸續釋出更多空間，第三期規畫有免費提供給出家人的宗教專區。

銅鑼鄉先前沒有納骨塔，鄉民辦理喪葬事宜，要到鄰近的三義、通霄、苗栗、公館等地尋找納骨塔櫃位安奉先人及亡者，年底鄉鎮市長選舉，已有參選人表態將興建納骨塔列為首要政見。

縣長鍾東錦昨參加雙峰寶塔啟用典禮，稱讚業者提供鄉民一個新選擇，掃墓祭祖不用舟車勞頓。他也強調縣府非常重視生命事業服務，已責成民政處優先處理相關殯葬設施申請案，盼盡快完工，讓民眾有更多選擇。

苗栗縣民政處指出，縣內目前規畫或施設的殯葬設施，三義殯儀館預計年初完工，卓蘭生命館促參案在規畫中，預計能提供苗南地區更完善的殯葬服務，平衡苗栗地區的殯葬資源發展。

苗栗縣 納骨塔

延伸閱讀

力積電18億美元出售銅鑼廠給美光 黃崇仁致員工信強調：一個都不會裁

影／苗栗銅鑼「雙峰寶塔」啟用 首期工程可提供1.5萬骨灰骨骸櫃位

台61線苗栗通霄「北上」主線車道施工 18日封閉9小時

桃園提倡環保 不論亡者戶籍樹葬一律免費

相關新聞

藻礁沉砂面積變大無關三接工程 怪桃市府？環保局反駁

環保、漁業團體日前在立法院開「三接霸凌 藻礁哀鳴」記者會，指中油在桃園市大潭的三接港灣工程造成海流改變，漂砂沉降在藻礁上...

苗栗私立寶塔啟用 銅鑼人盼公立

苗栗縣銅鑼鄉過去沒有納骨塔，鄉民安奉先人多半得到鄰近的三義、通霄、苗栗和公館等地，追思掃墓十分不便，昨天私立「雙峰寶塔」...

其人其事／遭歹徒報復割頸 王新弘堅持警職

新竹市東門派出所長王新弘2022年休假餐敘遇到曾經被他逮捕的槍砲犯，遭對方持刀割頸報復，縫了70多針。雖然經歷生死交關，...

影／苗栗銅鑼「雙峰寶塔」啟用 首期工程可提供1.5萬骨灰骨骸櫃位

苗栗縣銅鑼鄉「雙峰寶塔」今天剪綵啟用，第一期規畫有1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，縣長鍾東錦參加剪綵並參觀寶塔環境，他強調...

新竹血庫告急！明到竹北愛心樓捐血 贈遊樂園入場券

農曆年前血庫拉警報！新竹捐血中心明天上午10時在竹北愛心樓辦「捐血傳愛，守護生命」，呼籲民眾踴躍捐血。當天完成捐血除送衛...

大鹿林道24K至24.5K沿線伐木復育造林 1月19日起交管1年

新竹縣五峰鄉大鹿林道2023年大火燒毀約79公頃人工造林地，經評估柳杉等樹木倒塌危害安全之虞，林業及自然保育署預計5年內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。