其人其事／遭歹徒報復割頸 王新弘堅持警職

新竹市東門派出所長王新弘2022年休假餐敘遇到曾經被他逮捕的槍砲犯，遭對方持刀割頸報復，縫了70多針。雖然經歷生死交關，但沒放棄警察工作，除了偵辦刑案，也致力防詐與爭取員警福利。他表示，疤痕讓他看透生死，也讓他更加堅定守護民眾的心。

王新弘是銘傳大學會計系畢業，曾短暫在會計師事務所任職，因感工作枯燥，在家人支持下報名警察特考，警職生涯陸續在派出所、霹靂小組與偵查隊服務過，曾在2017年震驚全台的合庫搶案參與攻堅，緝拿槍擊行員的強盜，硬漢形象深植人心，但怎麼也想不到竟有歹徒敢尋仇報復。

襲警案轟動警界，王新弘雖負傷縫了70多針，但傷勢沒有擊垮從警信心。傷癒後，他出任關東橋派出所長，針對轄區金融機構林立與科技新貴匯集，他主動出擊，連續3個月每天前往銀行晨會教行員識詐，後來也看到成效，曾一日攔阻3件詐騙案。

王新弘目前調任東門派出所長，雖然轄區不同，但阻詐工作沒停，也關心基層員警需求，除了向警局爭取修繕，也獲民間支持協助汰換老舊裝備。回首從警18年，他用「心存善念、盡力而為」形容心境，指傷疤讓他看透生死，也讓他更堅定，「警察不只是公權力的象徵，更是民眾財產與社會安定的守護者」。