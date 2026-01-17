桃園角板山行館梅花季登場 漫步賞梅互動優惠多

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園角板山行館梅花季今天登場，市府熱鬧宣傳。圖／新聞處提供
桃園市角板山行館園區近300棵梅花綻放逾6成，堪稱北台灣冬季賞梅花最具代表，園區梅花季今天登場，接連兩個周六日都有活動，風管處粉專將每周更新花況資訊，民眾也可透過「遊桃園」YouTube頻道，即時收看梅園即時影像，掌握第一手花況。

風管處說明，今年角板山行館園區梅花季至25日，賞梅活動包括梅樹下國際茶席，結合在地農產與手作美食的「梅花市集」，串聯角板山、羅浮及小烏來地區34家商店與景點推出期間限定優惠。

此外，園區中的「回字館」全新開幕，委由蕃薯藤自然咖啡，提供遊客在地美食與咖啡服務；風管處粉專還有互動任務，有機會兌換限量角板山梅子康普茶及抽獎活動；賞梅的遊客請多加利用桃園客運502台灣好行小烏來線、506東眼山線，或多條大溪往返路線前往角板山行館園區。

副市長王明鉅也參加開幕活動，並表示復興區擁有豐富的觀光資源，冬季賞梅、春季賞櫻、夏季避暑、秋季可前往小烏來泡湯，四季各具風貌，市府將持續把角板山行館打造為北台灣冬季賞花的重要指標景點。

另外，角板山行館園區近期將完成大規模整修，去年獲國家卓越建設獎金質獎肯定，整修兼顧歷史脈絡、景觀美學與遊憩品質，形塑兼具文化深度與觀光吸引力的園區環境，包括設置以泰雅族賽考利克（Saquliq）語系為主題的紀念館，未來開幕後，將進一步深化角板山地區的原住民族文化特色，也升復興區整體觀光軟實力。

觀旅局長陳靜芳說明，今年賞梅行程結合多項優惠活動，完成指定任務有機會抽中iPhone15，詳情見風管處粉專。市府還攜手手角板山、羅浮及小烏來景點34家商家，推出「角板山梅花季限定優惠」，25日前到角板山行館園區於會場服務台下載優惠店家電子DM，憑DM到指定店家或羅浮溫泉，享有專屬優惠方案，前往小烏來風景特定區還能享有優待票價。

今天開幕現場推出限時贈獎，只需追蹤「樂遊桃園」IG官方帳號，並與園內梅花合影上傳至IG，同時標註2位好友及「#2026角板山行館梅花季」，下午4時前在角板山行館兌換舒華桌曆，每人限換1分限量200分。還有小烏來宇內溪溫泉冬日嘉年華也有好康資訊，2月1日前到天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布及宇內溪溫泉集章，可免費兌換主題限定毛巾與宇內溪許願牌。

角板山 梅花 烏來

相關新聞

藻礁沉砂面積變大無關三接工程 怪桃市府？環保局反駁

環保、漁業團體日前在立法院開「三接霸凌 藻礁哀鳴」記者會，指中油在桃園市大潭的三接港灣工程造成海流改變，漂砂沉降在藻礁上...

影／苗栗銅鑼「雙峰寶塔」啟用 首期工程可提供1.5萬骨灰骨骸櫃位

苗栗縣銅鑼鄉「雙峰寶塔」今天剪綵啟用，第一期規畫有1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，縣長鍾東錦參加剪綵並參觀寶塔環境，他強調...

新竹血庫告急！明到竹北愛心樓捐血 贈遊樂園入場券

農曆年前血庫拉警報！新竹捐血中心明天上午10時在竹北愛心樓辦「捐血傳愛，守護生命」，呼籲民眾踴躍捐血。當天完成捐血除送衛...

大鹿林道24K至24.5K沿線伐木復育造林 1月19日起交管1年

新竹縣五峰鄉大鹿林道2023年大火燒毀約79公頃人工造林地，經評估柳杉等樹木倒塌危害安全之虞，林業及自然保育署預計5年內...

竹縣首家超商型庇護工場成立 身障朋友學技能、拚就業

新竹縣首家家便利商店型的庇護工場「磊質庇護工坊」昨正式成立，有別於縣內原有的麵包餅乾、簡餐、手工皂及咖啡西點類別的4家庇...

藍營竹縣長選將 牽動誰選竹北市

全國最大縣轄市竹北市長誰來選？藍綠白互相牽動。民進黨籍竹北市長鄭朝方還未鬆口選縣長，據了解在觀望藍營推派的縣長人選。藍營...

