新竹血庫告急！明到竹北愛心樓捐血 贈遊樂園入場券

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
農曆年前血庫拉警報！新竹捐血中心明天上午10時在竹北愛心樓辦「捐血傳愛，守護生命」，呼籲民眾踴躍捐血。圖／新竹捐血中心提供
農曆年前血庫拉警報！新竹捐血中心明天上午10時在竹北愛心樓辦「捐血傳愛，守護生命」，呼籲民眾踴躍捐血。當天完成捐血除送衛生紙等民生用品，還加碼贈「小叮噹樂園」免費入場券，邀大家挽袖捐熱血、傳遞暖心。

新竹捐血中心指出，農曆年節將至，天氣寒冷多雨，影響民眾捐血行動力，加上學生族群放寒假等因素，捐血量減少，為維持近日及年節期間各醫院穩定供血，每年農曆年前的1個月訂為「捐血月」，呼籲社會大眾踴躍捐血。

為鼓勵年輕族群加入捐血行列，新竹捐血中心表示，當日完成捐血除致贈衛生紙、擦手巾等實用民生用品，還加碼贈送「小叮噹樂園」免費入場券，盼以更具吸引力的方式，補足少子化造成的捐血人口斷層。現場也貼心準備薑湯、桂圓紅棗茶，讓民眾等待捐血時暖心又暖胃。

新竹捐血中心主任王雲龍表示，這次捐血活動與新竹縣警察局志工大隊共同辦理，結合竹北市後備憲兵荷松協會、豐田義警分隊合辦，以單日募得500袋熱血為目標，使桃竹苗地區醫療用血不虞匱乏。

王雲龍說，活動當天除了主辦單位提供豐富贈品感謝捐血人之外，對喜愛蒐集捐血紀念品的朋友，1月15至2月15日捐血月期間至各捐血站室響應捐血，就可獲得由台灣血液基金會精心設計，限量的四小折、黃阿瑪、柴語錄限量紀念品，1月17日起加贈馬年限量紅包袋。

新竹捐血中心表示，捐血月期間還有多場捐血活動接力舉辦，1月19日新竹市消防局、1月24日新竹市長和宮、1月31日國際扶輪3501地區在中壢銀河廣場，詳情請至新竹捐血中心官網查詢，歡迎大家共襄盛舉。

捐血中心 衛生紙

