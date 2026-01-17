快訊

影／苗栗銅鑼「雙峰寶塔」啟用 首期工程可提供1.5萬骨灰骨骸櫃位

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉「雙峰寶塔」今天剪綵啟用，第一期規畫有1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，縣長鍾東錦及業者、地方人士共同剪綵。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉「雙峰寶塔」今天剪綵啟用，第一期規畫有1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，縣長鍾東錦參加剪綵並參觀寶塔環境，他強調縣府非常重視生命事業服務的推展，未來也將持續與地方攜手合作，推動更完善、多元且符合時代需求的殯葬設施與服務。

縣府指出，雙峰寶塔由新滿昌殯葬公司主辦，上午啟用典禮，包括鍾縣長、縣議員羅貴星、黃芳椿、陳春暖、許櫻萍、苗栗市長余文忠、苗栗縣葬儀商業同業公會理事長葉文琪、銅鑼鄉民代表會主席林九炲及多名代表、村里長、地方人士出席，祈福法會有國際嘎檔巴慧吉祥大活佛、中國佛教會副理事長明光大和尚、佛頂山朝聖寺覺德法師等人。

葉文琪表示，雙峰寶塔第一期規畫約5萬個骨骸、骨灰櫃位，第二期將再增建兩層樓，第三期增建還規畫免費提供出家人安厝的宗教專區。

銅鑼鄉先前沒有納骨塔，鄉民辦理喪葬事宜，要到鄰近的三義、通霄、苗栗、公館等地尋找納骨塔櫃位安奉先人及亡者，年底鄉鎮市長選舉，已有參選人表態將興建納骨塔列為首要政見。

縣長鍾東錦表示，每個人都會面對人生終點，並選擇最終歸宿，雙峰寶塔提供銅鑼鄉及附近民眾一個新的選擇，將來家人要掃墓祭祖也不用舟車勞頓到遠方，慎終追遠、掃墓祭祖是中國人的重要傳統習俗，他上任後就責成民政處對相關殯葬設施的申請優先處理，且盡快完工啟用，讓鄉親能有更多適當選擇。

縣府民政處指出，雙峰寶塔規畫設置1萬5007個骨灰骨骸櫃位，雙峰寶塔環境清幽、規畫完善，提供鄉親一處莊嚴、安寧、值得信賴的安息空間，不僅方便銅鑼鄉民安厝先人，連帶鄰近鄉鎮市的民眾也增加一個就近安厝先人骨灰骨骸的新選擇。縣內目前規畫或施設的殯葬設施，其中三義殯儀館預計年初完工、卓蘭生命館促參案積極規畫中，將能提供苗南地區更完善的殯葬服務，平衡苗栗地區的殯葬資源發展。

縣長鍾東錦受訪時強調，他上任後就責成民政處對相關殯葬設施的申請要優先處理，且能盡快完工啟用，讓鄉親能有更多適當選擇。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉「雙峰寶塔」今天剪綵啟用，第一期規畫有1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，縣長鍾東錦及業者、地方人士共同剪綵並參觀塔內環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉「雙峰寶塔」今天剪綵啟用，第一期規畫有1萬5007個骨灰及骨骸櫃位。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉「雙峰寶塔」今天剪綵啟用，第一期規畫有1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，縣長鍾東錦等人剪綵並參觀塔內環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉「雙峰寶塔」今天剪綵啟用，第一期規畫有1萬5007個骨灰及骨骸櫃位，縣長鍾東錦等人剪綵並參觀塔內環境後合影留念。記者胡蓬生／攝影
