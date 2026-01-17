聽新聞
大鹿林道24K至24.5K沿線伐木復育造林 1月19日起交管1年
新竹縣五峰鄉大鹿林道2023年大火燒毀約79公頃人工造林地，經評估柳杉等樹木倒塌危害安全之虞，林業及自然保育署預計5年內在火災跡地復育造林。為執行大鹿林道24K至24.5K沿線復育造林工作，今年1月19日起至明年1月31日止，該路段實施交通管制。
林業及自然保育署新竹分署指出，為執行大鹿林道24K至24.5K沿線火災跡地伐除受災木及復育造林工作，兼顧作業人員與用路人行車安全，自今年1月19日起至2027年1月31日止，於該路段實施交通管制。
新竹分署說明，管制方式為每周一至周五上午7時30分至下午4時30分，採每小時半點放行10分鐘，中午11時30分至12時30分休息不管制，另國定假日及周六、日不管制。
新竹分署表示，因大鹿林道22K至24.5K沿線火災跡地因火燒後林木逐漸枯死，可能發生不可預期傾倒、滑落或砸落等危險，影響人車通行安全，採分期、分區方式，陸續伐採受災林木及復育造林作業。
交通管制期間，請用路人耐心等候並請配合交管人員的指揮；若遇緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員，在安全無虞之情況下機動放行，造成不便敬請見諒。
