竹縣首家超商型庇護工場成立 身障朋友學技能、拚就業

新竹縣首家家便利商店型的庇護工場「磊質庇護工坊」昨正式成立，有別於縣內原有的麵包餅乾、簡餐、手工皂及咖啡西點類別的4家庇護工場，磊質庇護工坊讓身心障礙朋友能在真實的超商環境中學習技能、與民眾互動，同時也提供身障者就業機會。

新竹縣副縣長陳見賢表示，華光社會福利基金會與全家便利商店合作，將磊質庇護工坊導入便利商店的營運形式，不僅是一項創新，更是一個非常具代表性的示範。這樣的合作，成功將庇護就業與主流市場接軌，讓庇護員工在真實的工作場域中學習技能、建立自信，也讓社會大眾透過日常消費，看見友善、多元與包容的力量。

新竹縣勞工處長湯紹堂表示，座落於羅馬公路錦山社區與馬武督部落間的磊質庇護工坊，不僅補足錦山社區與馬武督部落長期缺乏便利商店的生活需求，也為往來的自行車騎士、重機族、露營旅客提供便利的休憩據點。可貴的是，這處以便利商店為庇護就業型態的職場，未來將提共6名庇護性就業員額及1名職場見習生員額，讓身障院生融入社區、學習工作技能。

高齡長照處長許瑜庭表示，磊質庇護工坊的成立象徵陪伴與共融的實踐；該場域提供專業陪伴與職能訓練，讓身心障礙朋友能在真實的工作環境中學習技能、與民眾互動，逐步建立自信與社會參與能力，也展現公益行動與企業ESG精神的結合，促進社福、企業與社會大眾三方共好。