環境部長彭啓明與苗栗縣長鍾東錦昨天簽署「區域循環設施設置合作意向書」，將在竹南打造氣候科技循環園區；彭啓明強調廢棄物放在對的地方就是資源，鍾東錦也盼轉廢為能，雙方對園區都有很深期許。

竹南鎮長方進興不反對設園區，但呼籲要給竹南鎮民回饋。

環境部選定苗栗推動「氣候科技循環園區」，盼打造「減碳、減廢、創值」示範區；苗栗提供25公頃土地，除竹南焚化廠後方人工濕地5公頃，還有第一、二、三期垃圾衛生掩埋場20公頃。

彭啓明強調，廢棄物如果妥善分類處理並放在對的地方就是資源，為加速建設，園區將優先採促參模式，盼公私協力提升營運效率，建構具備韌性的資源循環體系，達成國家淨零轉型與產業發展的雙贏目標。

鍾東錦表示，此次與環境部簽署合作意向書，象徵中央與地方在推動綠色經濟上的堅實夥伴關係。苗栗的垃圾場因沼氣一年燒7、8次，希望能盡速遷離廢棄物並發展循環經濟，願盡力配合。