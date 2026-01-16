聽新聞
藍營竹縣長選將 牽動誰選竹北市

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

全國最大縣轄市竹北市長誰來選？藍綠白互相牽動。民進黨籍竹北市長鄭朝方還未鬆口選縣長，據了解在觀望藍營推派的縣長人選。藍營縣長人選僵持不下，傳出「藍白合」禮讓民眾黨選竹北市長。民眾黨傳出邱臣遠、翟本喬、林碩彥有意參選，竹北第一高票當選縣議員的無黨籍邱靖雅也被外界點名。

據了解，藍白陣營在合作前提下，得等藍營縣長參選人底定後，竹北市長參選人才會明朗。綠營鄭朝方動向尚未明朗，也不排除與時代力量「綠黃合作」，對抗藍白勢力。

國民黨新竹縣長提名戰牽動竹北市長選情，黨中央協調採取7成全民調、3成黨員投票決定人選。藍營立委徐欣瑩喊不公，直指副縣長陳見賢身兼黨部主委「球員兼裁判」。陳見賢團隊昨表示，陳會請假公平競爭。徐欣瑩競選辦公室回「公道自在人心」。

竹北市為竹縣最大票倉，人口數超過22萬人，被視為竹縣兵家必爭之地。國民黨方面，竹北市民代表會主席林啟賢、曾以第三高票當選議員的新生代戰將林禹佑，以及科技奶爸縣議員吳旭智都是潛在人選。黨內人士認為，若要藍白合，藍營內部須先整合，再與民眾黨共商合適人選，選舉時也都要出力，才能有勝算。

民眾黨傳出新竹市副市長邱臣遠、國家治理學院主任翟本喬，以及深耕地方7年的新竹縣議員林碩彥，都有意爭取竹北市長選舉門票。前主席柯文哲前晚低調回到新竹本命區督軍，林碩彥表示，開會未提到竹北市長人選，黨中央規畫3月後決定提名方向，若有2人以上報名將辦初選。以最高票數當選縣議員的無黨籍邱靖雅也被點名。

據了解，竹縣在地藍白選將氣氛很和諧，等藍營新竹縣長人選確定後，才會評估最可能勝出的竹北市長人選；針對外傳空降竹北的政治人物，基層多持保留態度。

民進黨方面，現任鄭朝方若續拚連任聲勢穩固，但他同時被視為綠營參選新竹縣長的可能人選，一旦他轉戰縣長，竹北接棒布局也將浮上檯面。地方指出，縣議員張珈源實力雄厚，是不錯人選。

另方面綠營與時代力量黨主席王婉諭合作，跨黨派整合延續竹北執政優勢、對抗藍白在竹北合流，也不無可能。

