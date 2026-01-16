快訊

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

普發消費金遭疑不公平 竹市：加碼為補償操作成本

中央社／ 新竹市16日電

新竹市將發放消費金，透過數位申請的市民可加碼獲得100元。但有議員質疑，長輩等族群直接匯入帳戶無法加碼，有失公平。市府說，以加碼補償使用數位工具的操作學習成本。

新竹市政府日前宣布竹市振興經濟消費金發放方式，現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長者（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，本月21日匯入既有帳戶。此外，轄內各區設置發放所，本月24日上午8時至下午4時執行實體現金發放，現場工作人員也採直接匯款方式發放。

此外，數位申請於本月30日至2月28日透過「新竹通APP」辦理登記後匯款，若透過此數位方式申請與匯款入帳，可加碼獲得100元，共可領5100元。

對此，民進黨新竹市議員陳建名今天指出，市府的做法是強制長輩及工作人員必須以匯款方式入帳，剝奪該族群領取5100元的權利，質疑市府利用福利金政策強逼市民使用特定數位工具。

陳建名表示，他主張針對被強制要求匯款的長輩及工作人員全面補發100元差額，以確保所有市民在領取福利金時享有平等待遇，避免數位門檻造成差別待遇的疑慮。

新竹市政府透過文字表示，首波針對列於社福系統的6萬7000多名長輩，延續既有重陽敬老禮金匯款機制，本月21日直接入帳，主要是提供免申請、高便利的自動化服務，確保長輩領取過程安全且無須奔波，相關資訊已於上月發的通知單中載明，非臨時變更。

市府表示，數位申請的加碼是為了鼓勵市民嘗試數位工具，補償其在數位轉型過程中的操作與學習成本；而匯款入帳則著重於無須操作的便利性，故採差異化設計。

新竹

延伸閱讀

竹市企業辦全國幼童盃桌球賽 矮球桌成賽事亮點

約聘社工遭欠薪？彰縣府：向來是1月15日前入帳、沒欠薪問題

竹市幼兒專責醫師制度布建率、涵蓋率 雙達100%

竹市1月15日起 成人肺炎鏈球菌疫苗「升級」接種

相關新聞

竹北豆子埔溪砸1.9億裝超強濾水器 楊文科：超越首爾清溪川

新竹縣豆子埔溪流經竹北精華區的重要支流，新竹縣政府爭取中央補助，投入近1.9億建置礫間處理系統，今舉辦開工典禮。環境部長...

過期5年！賣場買到「發霉黑米」 民眾控遭冷處理、桃園衛生局回應

桃園市政府近日宣布食安抽檢把關與檢驗作業已精進，並有意將食安星等評鑑強制揭露入法，但今有民眾抱怨在知名連鎖賣場買到過期5...

茄苳分隊傳授急救技能 逼真情境引學童驚呼

茄苳分隊前往茄苳國小，辦理「CPR＋AED急救及燒燙傷處置宣導活動」。圖：茄苳分隊提供 為提升校園安全意識與學童急救知識，桃園市消防局茄苳分隊於今（16）日前往茄苳國小，辦理「CPR＋AED急救及燒燙

桃園公車行動支付上路 最快9月能刷市民卡APP享優惠

桃園市區公車設備全面升級，今起可用行動支付，刷手機條碼就能搭車。不過，現階段功能只能買全票和半票，無法使用其他優惠，市府...

機捷170億更新系統 產權移轉未提 恐由桃市埋單

機場捷運通車近9年，運量隨TPASS上路攀升，桃園市府擬採購新車因車載號誌系統停產、更換系統要170億元等問題卡關。地方...

機捷班次有極限 尖峰調度列車因應

新北林口與桃園龜山長庚周邊近年蓬勃發展，人口移入多，機捷A7到A9站通勤族大增，地方民眾反映車站月台通勤尖峰人潮壅擠，常...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。