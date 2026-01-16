快訊

竹北豆子埔溪砸1.9億裝超強濾水器 楊文科：超越首爾清溪川

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科表示，這項工程從自強北路至博愛橋一帶，改善長度約1.6公里，不僅要整治環境，更要讓豆子埔溪從單純區域排水轉型為兼具「治水、淨水、親水、活水」功能的都市綠廊。記者黃羿馨／攝影
新竹縣豆子埔溪流經竹北精華區的重要支流，新竹縣政府爭取中央補助，投入近1.9億建置礫間處理系統，今舉辦開工典禮。環境部彭啓明表示，乾淨空氣、飲水是中央與地方共同努力方向。新竹縣長楊文科也表示，將打造超越首爾的清溪川的水域。

豆子埔溪流經縣府行政區、縣治二三期及AI智慧園區等發展核心，是重要河川。縣府為提升生態與生活空間，規畫「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，將建置每日處理水量達5千公噸的礫間處理系統，並規畫截流設施，透過地下化自然礫間處理水淨場淨化生活汙水，改善河水混濁與異味問題。

楊文科表示，這項工程從自強北路至博愛橋一帶，改善長度約1.6公里，不僅要整治環境，更要讓豆子埔溪從單純區域排水轉型為兼具「治水、淨水、親水、活水」功能的都市綠廊，打造親水步道、階梯與跨河跳石，讓民眾休憩散步、孩童親近水域，也將帶動文信公園周邊環境再提升，盼比照首爾清溪川治理模式，甚至超越他們，讓豆子埔溪成為竹北新的親水地標。

彭啓明表示，過去一年多來中央與縣府在垃圾處理、頭前溪及空氣異味等議題上合作推動已有成果，這次擠出近1.2億補助是難得預算，期待工程完成後成為新竹縣未來觀光亮點，帶動附近居住品質提升。他強調，乾淨空氣、乾淨飲水與更好的環境，是中央地方共同努力目標，環境部將全力協助。

新竹縣政府工務處長戴志君說明，縣府去年獲環境部核定總經費1億8740萬（補助1億1806萬2000元、縣府配合款6933萬8000元）執行計畫，將以天然礫石為濾材的生態工法設置礫間處理場，並以汙水截流改善淨化水質，解決近年頻發魚類暴斃問題。工程並將礫間處理場、文信公園周邊及儒林橋至翰林橋一帶打造景觀花園，工期約600日曆天，預計明年年底完工。

新竹縣政府工務處長戴志君說明，縣府去年獲環境部核定總經費1億8740萬執行計畫，將以天然礫石為濾材的生態工法設置礫間處理場，並以汙水截流改善淨化水質，解決近年頻發魚類暴斃問題。記者黃羿馨／攝影
環境部長彭啓明今至新竹縣視察豆子埔溪水環境改善工程開工動土典禮。記者黃羿馨／攝影
新竹縣豆子埔溪流經竹北精華區的重要支流，新竹縣政府爭取中央補助，投入近1.9億建置礫間處理系統，今舉辦開工典禮。記者黃羿馨／攝影
