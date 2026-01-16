竹北豆子埔溪砸1.9億裝超強濾水器 楊文科：超越首爾清溪川

新竹縣豆子埔溪流經竹北精華區的重要支流，新竹縣政府爭取中央補助，投入近1.9億建置礫間處理系統，今舉辦開工典禮。環境部長彭啓明表示，乾淨空氣、飲水是中央與地方共同努力方向。新竹縣長楊文科也表示，將打造超越首爾的清溪川的水域。

豆子埔溪流經縣府行政區、縣治二三期及AI智慧園區等發展核心，是重要河川。縣府為提升生態與生活空間，規畫「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，將建置每日處理水量達5千公噸的礫間處理系統，並規畫截流設施，透過地下化自然礫間處理水淨場淨化生活汙水，改善河水混濁與異味問題。

楊文科表示，這項工程從自強北路至博愛橋一帶，改善長度約1.6公里，不僅要整治環境，更要讓豆子埔溪從單純區域排水轉型為兼具「治水、淨水、親水、活水」功能的都市綠廊，打造親水步道、階梯與跨河跳石，讓民眾休憩散步、孩童親近水域，也將帶動文信公園周邊環境再提升，盼比照首爾清溪川治理模式，甚至超越他們，讓豆子埔溪成為竹北新的親水地標。

彭啓明表示，過去一年多來中央與縣府在垃圾處理、頭前溪及空氣異味等議題上合作推動已有成果，這次擠出近1.2億補助是難得預算，期待工程完成後成為新竹縣未來觀光亮點，帶動附近居住品質提升。他強調，乾淨空氣、乾淨飲水與更好的環境，是中央地方共同努力目標，環境部將全力協助。