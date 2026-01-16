桃園知名賣場包裝米買一送一 撿便宜驚見過期5年還發霉

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園有民眾看到賣場包裝米買一送一，趁優惠買回家，結果發現內部發霉結塊，仔細一瞧，商品竟過期5年。圖／民眾提供
桃園有民眾看到賣場包裝米買一送一，趁優惠買回家，結果發現內部發霉結塊，仔細一瞧，商品竟過期5年。圖／民眾提供

桃園市政府近日宣布食安抽檢把關與檢驗作業已精進，並有意將食安星等評鑑強制揭露入法，但今有民眾抱怨在知名連鎖賣場買到過期5年且發霉結塊的包裝米，質疑衛生局稽查把關流於形式，引來民代關切；衛生局表示，已將業者列為重點查核對象，將不定期稽查。

衛生局表示，食品抽驗是確保食安的重要關鍵，市府已針對檢驗流程進行全面盤點與優化。而去年針對餐飲業者推出食安星等評鑑，依環境衛生、食材溯源與抽驗合規等情打分數，今年擬修自治條例強制業者公開評鑑結果，法規會已通過草案，後續將提報市政會議，再送議會審查。

但是，民眾今在社群平台「threads」發文表示，他去年12月28日在桃園某賣場見包裝米買一送一，趁優惠買了一組回家，但回家拆袋發現米已經發霉結塊，查看消息竟是2020年12月27日，整整過期5年。

民眾表示，他把照片和發票傳給市府1999系統檢舉食安，今年1月13日衛生局回覆「因為稽查員去現場時未見逾期產品，有持續進銷紀錄，所以無法認定異常」，在桃園賣過期品只要稽查那天剛好架上沒貨就沒事？檢舉難道只是一個儀式；桃園市議員黃瓊慧聞言也關切此事，認為衛生局至少該對販賣過期品這件事開罰。

衛生局食管科代理科長黃叔慧回應，衛生局收案後是以無預警方式前往賣場稽查，現場未在架上發現同批次的產品。目前已將民眾照片與憑證列為重要依據，要求業者提出進貨、庫存及效期管理書面說明並加強內部品管。該業者也列「重點查核對象」，未來將持續不定期稽查。

