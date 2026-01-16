竹市企業辦全國幼童盃桌球賽 矮球桌成賽事亮點

快訊

中央社／ 新竹市16日電

新竹在地建設公司主辦的「全國幼童盃桌球錦標賽」昨天在玄奘大學元亨堂開賽，主辦單位指出，此次賽事為期10天，特別導入可調式球桌系統，能提升幼齡選手在場上的安全性。

賽事主辦方「昱誠建設」今天向中央社記者表示，此次賽事自1月15日持續至24日，參賽者的年齡層橫跨幼稚園至國小6年級。幼童盃的創辦初衷在於降低幼齡競賽的門檻，讓孩子能在友善且專業的環境中累積經驗，而非過早承受勝負壓力。

主辦單位表示，這場賽事導入可調式球桌系統，能依據孩童的身高與動作能力即時彈性調整球桌高度，不僅大幅提升幼齡選手在場上的安全性，更能確保在適齡環境中建立正確的打球動作。

新竹市桌球委員會總幹事楊慶昱表示，國際標準的桌球桌高度為76公分，日本於1986年開始針對國小1至4年級使用高度66公分的矮球桌。

楊慶昱說，他長期帶著小球員在全台四處征戰，但都沒有賽事使用兒童可調式競賽桌，此次賽事針對幼稚園及國小1、2年級選手使用68公分球桌，國小3年級以上使用76公分球桌，不僅提升賽事安全，選手們也更能發揮實力。

針對桌球基層培訓，竹市府教育處長林立生向中央社記者表示，市府著重基層訓練站計畫，除了補助竹市各學校分站經費外，也可用於教練鐘點費、選手參賽經費、消耗性器材添購、營養費等，盼為竹市桌球運動打造更紮實的成長環境。

