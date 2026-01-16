茄苳分隊前往茄苳國小，辦理「CPR＋AED急救及燒燙傷處置宣導活動」。圖：茄苳分隊提供

為提升校園安全意識與學童急救知識，桃園市消防局茄苳分隊於今（16）日前往茄苳國小，辦理「CPR＋AED急救及燒燙傷處置宣導活動」。此次活動由全校六年級學童共同參與，透過逼真的教學器材與實作體驗，讓急救知識更貼近實際生活情境。

透過逼真的教學器材與實作體驗，讓急救知識更貼近實際生活情境。圖：茄苳分隊提供

茄苳分隊表示，此次活動一開始即進行燒燙傷處置教學，消防人員特別準備燒燙傷模擬假人，逼真受傷情境一亮相便引起學童陣陣驚呼。消防人員藉由假人實際示範，教導正確的燒燙傷處理原則「沖、脫、泡、蓋、送」並特別提醒燒燙傷不僅來自火焰與熱水，暖暖包、電熱毯、熱敷墊等長時間接觸皮膚的保暖用品，也可能造成低溫燙傷。呼籲師生使用時務必隔著衣物，避免長時間接觸且應隨時留意皮膚狀況。

隨後進行CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外心臟去顫器）教學，消防人員詳細說明確認意識、撥打119、胸外按壓要領及AED使用時機，並安排學童實際操作CPR人體模型，讓學生在實作中對急救知識留下深刻印象。

茄苳分隊長趙威濂表示，透過結合情境模擬與實作體驗的宣導方式，不僅能提升學生對燒燙傷與急救的基礎應變能力，也讓安全教育更貼近生活，對校園與居家安全皆具有實質助益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：茄苳分隊傳授急救技能 逼真情境引學童驚呼