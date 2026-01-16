快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

茄苳分隊傳授急救技能 逼真情境引學童驚呼

桃園電子報／ 桃園電子報

1436557 0 scaled
茄苳分隊前往茄苳國小，辦理「CPRAED急救及燒燙傷處置宣導活動」。圖：茄苳分隊提供

為提升校園安全意識與學童急救知識，桃園市消防局茄苳分隊於今（16）日前往茄苳國小，辦理「CPR＋AED急救及燒燙傷處置宣導活動」。此次活動由全校六年級學童共同參與，透過逼真的教學器材與實作體驗，讓急救知識更貼近實際生活情境。

1436555 0 scaled
透過逼真的教學器材與實作體驗，讓急救知識更貼近實際生活情境。圖：茄苳分隊提供

茄苳分隊表示，此次活動一開始即進行燒燙傷處置教學，消防人員特別準備燒燙傷模擬假人，逼真受傷情境一亮相便引起學童陣陣驚呼。消防人員藉由假人實際示範，教導正確的燒燙傷處理原則「沖、脫、泡、蓋、送」並特別提醒燒燙傷不僅來自火焰與熱水，暖暖包、電熱毯、熱敷墊等長時間接觸皮膚的保暖用品，也可能造成低溫燙傷。呼籲師生使用時務必隔著衣物，避免長時間接觸且應隨時留意皮膚狀況。

隨後進行CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外心臟去顫器）教學，消防人員詳細說明確認意識、撥打119、胸外按壓要領及AED使用時機，並安排學童實際操作CPR人體模型，讓學生在實作中對急救知識留下深刻印象。

茄苳分隊長趙威濂表示，透過結合情境模擬與實作體驗的宣導方式，不僅能提升學生對燒燙傷與急救的基礎應變能力，也讓安全教育更貼近生活，對校園與居家安全皆具有實質助益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：茄苳分隊傳授急救技能 逼真情境引學童驚呼

延伸閱讀：

  1. 台鐵發布全新形象行銷影片 串起一代代台灣人的回憶與情感
  2. 長榮航空調整請假制度 桃園空服員工會：持續爭取改善

CPR AED 桃園

延伸閱讀

台南機車騎士撞死穿越馬路的比利時女 法官這原因判緩刑

屏東市凌晨民宅大火1男受困 意識不清救出送醫不治

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

119消防節張善政肯定消防救災 家屬是背後最大支持力量

相關新聞

機捷170億更新系統 產權移轉未提 恐由桃市埋單

機場捷運通車近9年，運量隨TPASS上路攀升，桃園市府擬採購新車因車載號誌系統停產、更換系統要170億元等問題卡關。地方...

竹市24日普發5000元 新生兒也能領

新竹市府普發消費金5000元，分4階段發放。市長高虹安昨表示，24日將發放實體現金，動員2000人、設置361處發放所發...

竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，市府今舉行宣傳記者會，由市長高虹安說明發放5000元的方式、時程與注意...

機捷班次有極限 尖峰調度列車因應

新北林口與桃園龜山長庚周邊近年蓬勃發展，人口移入多，機捷A7到A9站通勤族大增，地方民眾反映車站月台通勤尖峰人潮壅擠，常...

新竹縣司馬庫斯櫻花季交管上路 19日起開放申請通行證

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交...

桃園知名賣場包裝米買一送一 撿便宜驚見過期5年還發霉

桃園市政府近日宣布食安抽檢把關與檢驗作業已精進，並有意將食安星等評鑑強制揭露入法，但今有民眾抱怨在知名連鎖賣場買到過期5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。