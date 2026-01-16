桃園公車行動支付上路 最快9月能刷市民卡APP享優惠

桃園市區公車設備全面升級，今起可用行動支付，刷手機條碼就能搭車。不過，現階段功能只能買全票和半票，無法使用其他優惠，市府預計系統最快9月對接市民卡2.0APP，屆時刷APP條碼就能享乘車優惠。

交通局表示，支援行動支付須將公車車機汰換成有鏡頭、可掃手機條碼的新機型，經盤點，全市共755輛公車需汰換。新機單價從5萬元到6萬元不等，市府爭取到交通部公路每部車機最高補助5萬8500元，已於去年底換裝完畢，測試無虞後，今起能使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay三大行動支付。

交通局長張新福表示，現在只要一支手機就能搭乘桃園市區公車，行動支付讓公共運輸支付方式更加多元彈性，而且9人座桃小巴同樣適用。

不過，桃園市區公車目前只能刷全票和半票，無法與其他乘車優惠併用，主因在於系統重寫程式尚未完成，車機逐一更新也需要時間。

交通局表示，已配合桃園市民卡2.0 APP開發推動行動支付第2階段服務，最快9月能刷市民卡APP條碼，享受市民卡基本里程買一送一、捷運轉乘折扣等優惠。