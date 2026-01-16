快訊

桃園公車行動支付上路 最快9月能刷市民卡APP享優惠

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市區公車完成車機汰換，今起能用行動支付搭車。本報資料照片
桃園市區公車設備全面升級，今起可用行動支付，刷手機條碼就能搭車。不過，現階段功能只能買全票和半票，無法使用其他優惠，市府預計系統最快9月對接市民卡2.0APP，屆時刷APP條碼就能享乘車優惠。

交通局表示，支援行動支付須將公車車機汰換成有鏡頭、可掃手機條碼的新機型，經盤點，全市共755輛公車需汰換。新機單價從5萬元到6萬元不等，市府爭取到交通部公路每部車機最高補助5萬8500元，已於去年底換裝完畢，測試無虞後，今起能使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay三大行動支付。

交通局長張新福表示，現在只要一支手機就能搭乘桃園市區公車，行動支付讓公共運輸支付方式更加多元彈性，而且9人座桃小巴同樣適用。

不過，桃園市區公車目前只能刷全票和半票，無法與其他乘車優惠併用，主因在於系統重寫程式尚未完成，車機逐一更新也需要時間。

交通局表示，已配合桃園市民卡2.0 APP開發推動行動支付第2階段服務，最快9月能刷市民卡APP條碼，享受市民卡基本里程買一送一、捷運轉乘折扣等優惠。

公車 桃園 公共運輸

機捷170億更新系統 產權移轉未提 恐由桃市埋單

機場捷運通車近9年，運量隨TPASS上路攀升，桃園市府擬採購新車因車載號誌系統停產、更換系統要170億元等問題卡關。地方...

竹市24日普發5000元 新生兒也能領

新竹市府普發消費金5000元，分4階段發放。市長高虹安昨表示，24日將發放實體現金，動員2000人、設置361處發放所發...

竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，市府今舉行宣傳記者會，由市長高虹安說明發放5000元的方式、時程與注意...

機捷班次有極限 尖峰調度列車因應

新北林口與桃園龜山長庚周邊近年蓬勃發展，人口移入多，機捷A7到A9站通勤族大增，地方民眾反映車站月台通勤尖峰人潮壅擠，常...

新竹縣司馬庫斯櫻花季交管上路 19日起開放申請通行證

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交...

桃園公車行動支付上路 最快9月能刷市民卡APP享優惠

桃園市區公車設備全面升級，今起可用行動支付，刷手機條碼就能搭車。不過，現階段功能只能買全票和半票，無法使用其他優惠，市府...

