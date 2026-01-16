竹市24日普發5000元 新生兒也能領

新竹市府普發消費金5000元，分4階段發放。市長高虹安昨表示，24日將發放實體現金，動員2000人、設置361處發放所發放。議員質疑，實體發放耗費人力、物力，也有安全風險。市府表示，長輩與部分市民不熟悉數位操作，讓市民就近領取，現金運送與保管依流程確保安全。

仁愛鄉將發災後重建2000元

南投縣仁愛鄉公所考量近年遭颱風重創，將普發災後重建現金每人2000元，去年6月前設籍仁愛鄉，或者今年4月底前完成出生登記即可請領；第一階段2月1日至3月31日在各村辦公處發放現金；第二階段4月15日至6月30日在仁愛鄉公所現金或匯款發放。逾期未領視同放棄。

高虹安說明，普發消費金受惠超過45萬人，領重陽禮金的長輩、市府安置保護兒少，去年直接勾稽帳戶21日直接匯款；其次24日將發放實體現金，市民可依公告的發放地點現場領取；市民可在1月30至2月28日，透過「新竹通」App數位申請與匯款入帳，完成登記後可獲加碼100元優惠；3月10日至31日可至各區公所補領。

消費金也將新生兒納入發放對象，去年8月1日至今年7月31日出生者皆可領取，新生兒若未能在去年9月30日前設籍竹市，只要父母之一符合消費金領取資格，今年9月30日前在竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。

議員林彥甫質疑說，全市設361處發放所，至少要買361個點鈔機等設備，而且只用一天就收進倉庫；發放點動員公務人員，現金要護送與保管，層層風險都由基層扛。