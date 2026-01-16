聽新聞
0:00 / 0:00

竹市24日普發5000元 新生兒也能領

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨賴香珊／連線報導
新竹市府將於24日普發消費金5000元，市府昨天舉行宣傳記者會。記者王駿杰／攝影
新竹市府將於24日普發消費金5000元，市府昨天舉行宣傳記者會。記者王駿杰／攝影

新竹市府普發消費金5000元，分4階段發放。市長高虹安昨表示，24日將發放實體現金，動員2000人、設置361處發放所發放。議員質疑，實體發放耗費人力、物力，也有安全風險。市府表示，長輩與部分市民不熟悉數位操作，讓市民就近領取，現金運送與保管依流程確保安全。

仁愛鄉將發災後重建2000元

南投縣仁愛鄉公所考量近年遭颱風重創，將普發災後重建現金每人2000元，去年6月前設籍仁愛鄉，或者今年4月底前完成出生登記即可請領；第一階段2月1日至3月31日在各村辦公處發放現金；第二階段4月15日至6月30日在仁愛鄉公所現金或匯款發放。逾期未領視同放棄。

高虹安說明，普發消費金受惠超過45萬人，領重陽禮金的長輩、市府安置保護兒少，去年直接勾稽帳戶21日直接匯款；其次24日將發放實體現金，市民可依公告的發放地點現場領取；市民可在1月30至2月28日，透過「新竹通」App數位申請與匯款入帳，完成登記後可獲加碼100元優惠；3月10日至31日可至各區公所補領。

消費金也將新生兒納入發放對象，去年8月1日至今年7月31日出生者皆可領取，新生兒若未能在去年9月30日前設籍竹市，只要父母之一符合消費金領取資格，今年9月30日前在竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。

議員林彥甫質疑說，全市設361處發放所，至少要買361個點鈔機等設備，而且只用一天就收進倉庫；發放點動員公務人員，現金要護送與保管，層層風險都由基層扛。

延伸閱讀

竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

南投1鄉鎮宣布發錢 每人2000元...普發時間出爐

影／震撼！南投白樹林秘境 美如電腦桌布般大景

民進黨提名溫世政參選南投縣長 許淑華：希望來場君子之爭

相關新聞

機捷170億更新系統 產權移轉未提 恐由桃市埋單

機場捷運通車近9年，運量隨TPASS上路攀升，桃園市府擬採購新車因車載號誌系統停產、更換系統要170億元等問題卡關。地方...

機捷班次有極限 尖峰調度列車因應

新北林口與桃園龜山長庚周邊近年蓬勃發展，人口移入多，機捷A7到A9站通勤族大增，地方民眾反映車站月台通勤尖峰人潮壅擠，常...

竹市24日普發5000元 新生兒也能領

新竹市府普發消費金5000元，分4階段發放。市長高虹安昨表示，24日將發放實體現金，動員2000人、設置361處發放所發...

竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，市府今舉行宣傳記者會，由市長高虹安說明發放5000元的方式、時程與注意...

華山「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜 苗栗縣府支持15萬元拋磚引玉

華山基金會「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜今天啟動，副縣長邱俐俐代表縣府捐出15萬元拋磚引玉，號召社會各界伸出援手，...

苗栗市25日蘿蔔節線上報名250組秒殺 當天開放200人報名

苗栗市親子樂活蘿蔔節1月25日上午10點在嘉盛東街與東路交界處農田登場，線上報名250組秒殺，活動當天開放現場200人報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。