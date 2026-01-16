機捷班次有極限 尖峰調度列車因應

新北林口與桃園龜山長庚周邊近年蓬勃發展，人口移入多，機捷A7到A9站通勤族大增，地方民眾反映車站月台通勤尖峰人潮壅擠，常有悶熱窒息感，甚至有人擠不上車，憂未來人口隨開發成長將更嚴重。

機場捷運近年受TPASS助攻，運量逐年提升，但受限列車數量，加開班次也有限，外界除關心新購列車案，也在意既有車輛妥善率，就怕列車有問題影響通勤，桃園副市長王明鉅表示，機捷現有列車妥善率無虞，能撐過系統該汰舊換新年限，通勤尖峰運量需求可透過列車調度解決。

機場捷運2017年3月通車，受新冠疫情影響運量下，2021年跌至谷底1374萬餘名；2020年到2022年虧了26.26億元，最慘時甚至要向銀行借貸維持營運。

桃捷公司表示，桃捷2023年盈餘約1.24億元，2024年因TPASS通勤月票政策上路，運量大幅提升，盈餘也翻倍成長達5.23億元，2025年運量達4659萬人次，預估盈餘逾6億元。

不過，機捷列車有限，班次調度也有極限，去年台灣燈會就曾應接不暇。家住A9林口站的林先生指出，機捷平日上午7時平均6到10分鐘有一班車，密度不如北捷，上午8時之後班次減少，甚至要等上15分鐘，實在不利通勤。市議員李宗豪和陳雅倫都接過類似陳情，也向市府反映此問題，希望加開班次。

王明鉅說，通勤尖峰運量需求可透過列車調度解決，捷運軌道能容納的列車數量也有極限，不是有車就能無止盡發車；桃捷補充，桃捷因應列車部分備品停產，已積極尋找替代品及國產化開發，目前盤點備品數量充足，可維持營運25年以上，時間超過系統中壽期更新年限，能確保營運供料無虞。