聽新聞
0:00 / 0:00

機捷班次有極限 尖峰調度列車因應

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
機場捷運通勤尖峰運量需求，市府表示，可透過列車調度解決。記者陳俊智／攝影
機場捷運通勤尖峰運量需求，市府表示，可透過列車調度解決。記者陳俊智／攝影

新北林口與桃園龜山長庚周邊近年蓬勃發展，人口移入多，機捷A7到A9站通勤族大增，地方民眾反映車站月台通勤尖峰人潮壅擠，常有悶熱窒息感，甚至有人擠不上車，憂未來人口隨開發成長將更嚴重。

機場捷運近年受TPASS助攻，運量逐年提升，但受限列車數量，加開班次也有限，外界除關心新購列車案，也在意既有車輛妥善率，就怕列車有問題影響通勤，桃園副市長王明鉅表示，機捷現有列車妥善率無虞，能撐過系統該汰舊換新年限，通勤尖峰運量需求可透過列車調度解決。

機場捷運2017年3月通車，受新冠疫情影響運量下，2021年跌至谷底1374萬餘名；2020年到2022年虧了26.26億元，最慘時甚至要向銀行借貸維持營運。

桃捷公司表示，桃捷2023年盈餘約1.24億元，2024年因TPASS通勤月票政策上路，運量大幅提升，盈餘也翻倍成長達5.23億元，2025年運量達4659萬人次，預估盈餘逾6億元。

不過，機捷列車有限，班次調度也有極限，去年台灣燈會就曾應接不暇。家住A9林口站的林先生指出，機捷平日上午7時平均6到10分鐘有一班車，密度不如北捷，上午8時之後班次減少，甚至要等上15分鐘，實在不利通勤。市議員李宗豪和陳雅倫都接過類似陳情，也向市府反映此問題，希望加開班次。

王明鉅說，通勤尖峰運量需求可透過列車調度解決，捷運軌道能容納的列車數量也有極限，不是有車就能無止盡發車；桃捷補充，桃捷因應列車部分備品停產，已積極尋找替代品及國產化開發，目前盤點備品數量充足，可維持營運25年以上，時間超過系統中壽期更新年限，能確保營運供料無虞。

延伸閱讀

彰化二林MOOVO公共自行車今啟用 設9站點緩解通勤需求

藍白擬抽出13項新興預算先審 政院：其他計畫都不重要？

桃園免費肺癌篩檢 張善政宣布新增4族群擴大照顧對象

板橋到桃園怎麼搭最划算？她實測「高鐵比機捷快又便宜」 一票人點頭

相關新聞

機捷170億更新系統 產權移轉未提 恐由桃市埋單

機場捷運通車近9年，運量隨TPASS上路攀升，桃園市府擬採購新車因車載號誌系統停產、更換系統要170億元等問題卡關。地方...

機捷班次有極限 尖峰調度列車因應

新北林口與桃園龜山長庚周邊近年蓬勃發展，人口移入多，機捷A7到A9站通勤族大增，地方民眾反映車站月台通勤尖峰人潮壅擠，常...

竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，市府今舉行宣傳記者會，由市長高虹安說明發放5000元的方式、時程與注意...

華山「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜 苗栗縣府支持15萬元拋磚引玉

華山基金會「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜今天啟動，副縣長邱俐俐代表縣府捐出15萬元拋磚引玉，號召社會各界伸出援手，...

苗栗市25日蘿蔔節線上報名250組秒殺 當天開放200人報名

苗栗市親子樂活蘿蔔節1月25日上午10點在嘉盛東街與東路交界處農田登場，線上報名250組秒殺，活動當天開放現場200人報...

119消防節張善政肯定消防救災 家屬是背後最大支持力量

桃園市政府今日舉辦119消防節及消防局成立27周年慶，表揚40位優秀消防楷模、績優義消及消防志工，市長張善政頒獎時肯定他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。