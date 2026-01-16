聽新聞
機捷170億更新系統 產權移轉未提 恐由桃市埋單

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府與交通部談定機場捷運產權移轉案，目前正進行產權清冊核對與移轉程序，預計最快農曆春節前完成。記者陳俊智／攝影
桃園市政府與交通部談定機場捷運產權移轉案，目前正進行產權清冊核對與移轉程序，預計最快農曆春節前完成。記者陳俊智／攝影

機場捷運通車近9年，運量隨TPASS上路攀升，桃園市府擬採購新車因車載號誌系統停產、更換系統要170億元等問題卡關。地方民代盼擁有產權的交通部鐵道局共同解決，但市府與中央已談定產權移轉且正在作業，憂未來更換系統的170億元，桃市府得自己埋單。

桃園市政府表示，行政院去年7月函文「若未來機場捷運有配合中央政策、額外新增或優化設備，或未來有超出原重置計畫範疇之經費需求，所需經費由中央與地方協商分擔」，機捷關乎國際旅客交通需求，中央應不至於對設備更新置之不理，會持續協商分攤事宜。

機捷前年拍板採購10列新車，60億元經費由桃市府與交通部各出一半，但現行的DTG-R車載號誌系統已停產，若新舊系統不能連線，列車無法正常運行，市府洽詢國際廠商無人能接單，恐須更換系統；不過，桃市府與中央去年7月已談定產權移轉，內容未提及更換系統費用分攤事宜。

據了解，產權移轉項目包含列車、硬體設施與車站、軌道土地，還有A8、A9和A19站聯開案商場產權；桃市府須支付鐵道局10.08億元，並負責號誌系統更新、新設車站與列車採購等。知情人士說，機捷轉虧為盈，但加上商場收益，仍難攤平更換系統的支出，機捷邊營運邊施工也有難度。

藍綠民代認為，機捷汰換號誌系統170億元，對地方負擔太沉重。國民黨議員舒翠玲認為，中央要地方接手，應先幫忙解決問題；民進黨議員李宗豪說，問題應由桃捷股東桃園、台北和新北市政府共同面對。

桃園副市長王明鉅表示，移轉案在前市長鄭文燦任內就開始討論，也在鄭擔任行政院副院長任內談妥移轉條件，市府雖要支付10億餘元，但A8、A9和A19商場租金收益1年超過1億，經精算「至少沒吃虧」；機捷號誌系統更換需上百億，但桃捷評估，目前無添購新車需求，「這個問題3、5年內不會發生」。

