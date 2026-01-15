快訊

ChatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

桃園A8智慧產業加速器招募啟動 聚焦三大產業轉型

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
A8桃園智慧產業加速器以「AI數位轉型」為發展核心，桃園市青年事務局今舉辦招募說明會，希望桃園在地企業能與新創共同加速產業升級與數位轉型。圖／桃園市青年局提供
A8桃園智慧產業加速器以「AI數位轉型」為發展核心，桃園市青年事務局今舉辦招募說明會，希望桃園在地企業能與新創共同加速產業升級與數位轉型。圖／桃園市青年局提供

A8桃園智慧產業加速器以「AI數位轉型」為發展核心，聚焦於智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域，打造企業與新創的交流平台。桃園市青年事務局今舉辦招募說明會，希望桃園在地企業能與新創共同加速產業升級與數位轉型，讓桃園創業生態圈注入新動力。

青年局轄下青創基地及加速器近3年已輔導超過300組青創團隊，累計取得超過3億元創業資金，逐步建立完善的青創生態圈，打造一條龍式的創業輔導服務。從青創資源中心的基礎諮詢開始，延伸至各主題青創基地的育成，協助新創團隊穩健成長，最終進入加速器基地，加速成熟團隊的商務拓展。

青年局長侯佳齡表示，市府逐步落實新創政策，青年局長期與產官學研夥伴攜手合作，推動青年創業基地、創新競賽及國際鏈結計畫，透過跨域合作，協助具潛力的新創團隊找到實證場域、企業導師與資金等關鍵資源。

A8加速器基地去年成功輔導13組新創團隊，與研華、盛弘醫藥、復盛應用科技、濾能等上市櫃及在地企業進行場域驗證，透過企業導師與陪跑機制，協助團隊完成技術與商業可行性驗證。

A8加速器基地今年度邀請諦觀策略顧問有限公司、悅智加速器、工研院生醫所及群創知識科技股份有限公司等單位加入，透過企業媒合、場域驗證及後續商務合作機制，推動產業群聚效應，邀請具潛力的新創團隊踴躍報名參與，報名截止至今年1月29日，期望串聯更多創業資源，加速企業與新創的驗證合作。

A8桃園智慧產業加速器以「AI數位轉型」為發展核心，桃園市青年事務局今舉辦招募說明會，希望桃園在地企業能與新創共同加速產業升級與數位轉型。圖／桃園市青年局提供
A8桃園智慧產業加速器以「AI數位轉型」為發展核心，桃園市青年事務局今舉辦招募說明會，希望桃園在地企業能與新創共同加速產業升級與數位轉型。圖／桃園市青年局提供
A8桃園智慧產業加速器打造企業與新創的交流平台。圖／桃園市青年局提供
A8桃園智慧產業加速器打造企業與新創的交流平台。圖／桃園市青年局提供

青創 創業 桃園 綠色科技 科技股 醫藥

延伸閱讀

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

海線民代催生港區觀光路廊 促廢棄鐵路轉型輕軌串連高美濕地

119消防節張善政肯定消防救災 家屬是背後最大支持力量

京元電今年營收拚增40% GPU、ASIC測試業務升溫

相關新聞

竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，市府今舉行宣傳記者會，由市長高虹安說明發放5000元的方式、時程與注意...

華山「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜 苗栗縣府支持15萬元拋磚引玉

華山基金會「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜今天啟動，副縣長邱俐俐代表縣府捐出15萬元拋磚引玉，號召社會各界伸出援手，...

苗栗市25日蘿蔔節線上報名250組秒殺 當天開放200人報名

苗栗市親子樂活蘿蔔節1月25日上午10點在嘉盛東街與東路交界處農田登場，線上報名250組秒殺，活動當天開放現場200人報...

119消防節張善政肯定消防救災 家屬是背後最大支持力量

桃園市政府今日舉辦119消防節及消防局成立27周年慶，表揚40位優秀消防楷模、績優義消及消防志工，市長張善政頒獎時肯定他...

新竹縣司馬庫斯櫻花季交管上路 19日起開放申請通行證

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交...

竹市24日發消費金5000元 APP申請將另加碼100元

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，近日已透過里鄰系統發出通知單；市府今舉行宣傳記者會，市長高虹安說，這次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。