桃園A8智慧產業加速器招募啟動 聚焦三大產業轉型

A8桃園智慧產業加速器以「AI數位轉型」為發展核心，聚焦於智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域，打造企業與新創的交流平台。桃園市青年事務局今舉辦招募說明會，希望桃園在地企業能與新創共同加速產業升級與數位轉型，讓桃園創業生態圈注入新動力。

青年局轄下青創基地及加速器近3年已輔導超過300組青創團隊，累計取得超過3億元創業資金，逐步建立完善的青創生態圈，打造一條龍式的創業輔導服務。從青創資源中心的基礎諮詢開始，延伸至各主題青創基地的育成，協助新創團隊穩健成長，最終進入加速器基地，加速成熟團隊的商務拓展。

青年局長侯佳齡表示，市府逐步落實新創政策，青年局長期與產官學研夥伴攜手合作，推動青年創業基地、創新競賽及國際鏈結計畫，透過跨域合作，協助具潛力的新創團隊找到實證場域、企業導師與資金等關鍵資源。

A8加速器基地去年成功輔導13組新創團隊，與研華、盛弘醫藥、復盛應用科技、濾能等上市櫃及在地企業進行場域驗證，透過企業導師與陪跑機制，協助團隊完成技術與商業可行性驗證。