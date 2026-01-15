桃園A8智慧產業加速器招募啟動 聚焦三大產業轉型
A8桃園智慧產業加速器以「AI數位轉型」為發展核心，聚焦於智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域，打造企業與新創的交流平台。桃園市青年事務局今舉辦招募說明會，希望桃園在地企業能與新創共同加速產業升級與數位轉型，讓桃園創業生態圈注入新動力。
青年局轄下青創基地及加速器近3年已輔導超過300組青創團隊，累計取得超過3億元創業資金，逐步建立完善的青創生態圈，打造一條龍式的創業輔導服務。從青創資源中心的基礎諮詢開始，延伸至各主題青創基地的育成，協助新創團隊穩健成長，最終進入加速器基地，加速成熟團隊的商務拓展。
青年局長侯佳齡表示，市府逐步落實新創政策，青年局長期與產官學研夥伴攜手合作，推動青年創業基地、創新競賽及國際鏈結計畫，透過跨域合作，協助具潛力的新創團隊找到實證場域、企業導師與資金等關鍵資源。
A8加速器基地去年成功輔導13組新創團隊，與研華、盛弘醫藥、復盛應用科技、濾能等上市櫃及在地企業進行場域驗證，透過企業導師與陪跑機制，協助團隊完成技術與商業可行性驗證。
A8加速器基地今年度邀請諦觀策略顧問有限公司、悅智加速器、工研院生醫所及群創知識科技股份有限公司等單位加入，透過企業媒合、場域驗證及後續商務合作機制，推動產業群聚效應，邀請具潛力的新創團隊踴躍報名參與，報名截止至今年1月29日，期望串聯更多創業資源，加速企業與新創的驗證合作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言