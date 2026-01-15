竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，市府今舉行宣傳記者會，由市長高虹安說明發放5000元的方式、時程與注意事項，其中，高虹安說，市府將於24日在全市設置361個發放所，動員超過2000位第一線工作人員，讓市民可於現場順利領取現金；但市議員林彥甫指出，這樣耗費太多人力物力，且當天實體發送現金還有風險問題，這些都是疑慮。

林彥甫說，361個發放所，代表至少要買361個點鈔機、361個延長線、N組監視器，且一天用完就放進倉庫，費用市民買單。另外，市府事前在議會說要比照選舉給工作津貼，事後問內政部才知道只能給加班費，造成同工不同酬，發放消費金活動組長沒人做只能硬塞人，剩一周還找不齊工作人員。

至於實體發放的風險，林彥甫說，發放點的現金要工作人員由警察陪同人體運送，風險基層扛。議會通過千萬行政費，難道市府請不起運鈔車配合保全運送？另外，市府無法比照選舉直接勾稽戶政資料提供正確且即時名冊給工作人員，還要戶政基層手動一一查詢用筆註記，浪費時間又增加錯誤率。

市府回應，在規畫發放方式時有兼顧效率、法規及市民實際需求，考量部分長輩及不熟悉數位操作的市民，若僅採線上登記，恐影響其權益，因此設置361處實體發放所，讓市民能夠「就近領取、安心領取」，在年前實際感受到市府的照顧與關懷。

市府相當重視針對工作人員權益，已責成相關單位，在符合法令前提下，從優、從寬核發加班費或補休，並持續滾動檢討人力調度，避免同仁負擔過重，感謝基層同仁辛勞付出。

市府強調，感謝警方辛勞，現金運送與保管均依標準作業流程，採取分批、定點、限時等方式，並以安全為最高原則，確保市民及工作人員的安全無虞。

民政處表示，為確保名冊內容正確無誤，此次消費金發放名冊編造，是依循歷次編造選舉人名冊注意事項相關規定原則辦理，透過戶籍資料查核及必要之人工核對作業，確保發放資格正確，避免錯發或重複發放。

高虹安今在記者為指出，這次發放5000元消費金規模相當大，預估受惠人口超過45萬人，一階段為去年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金的長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及市府保護安置的兒童或少年，直接勾稽後1月21日匯入既有帳戶，當天無須申請即可自動收到5000元。

第二階段為實體現金領取，市府將於1月24日在全市設置361個發放所，動員超過2000位第一線工作人員，讓市民可於現場順利領取現金，提醒市民務必預留時間，並依公告地點前往領取。

另外，這次消費金更首度將新生兒納入發放對象，凡於去年8月1日至今年7月31日出生的新生兒，皆可領取5000元消費金，新生兒若未能於去年9月30日（含當日）前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於今年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。

為兼顧不同族群需求，歡迎市民透過「新竹通」APP進行數位申請與匯款入帳（1月30日起至2月28日），分散現場人流、提升行政效率，完成登記後不僅可快速入帳，還可獲得加碼一百元優惠，歡迎市民朋友多加利用，省時又便利。