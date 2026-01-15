華山「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜 苗栗縣府支持15萬元拋磚引玉

華山基金會「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜今天啟動，副縣長邱俐俐代表縣府捐出15萬元拋磚引玉，號召社會各界伸出援手，為弱勢長輩加菜，幫助孤老過個好年。

華山基金會今天在縣政府文化觀光局中正堂辦理「一馬當先愛不停歇 萬元轉動讓愛前行」，啟動今年的愛心年菜，縣府、台灣中油、台灣電力公司、苗栗市公所，及信邦電子、明峰科技、京元電子、群聯電子、冠軍建材公司，及上林藥師藥局、橋仔頭文教關懷協會、正鋒書道會、後龍萬善祠（百姓公）等贊助單位共襄盛舉。

苗栗縣老年人口數10萬7476人，占全縣總人口20.23%，其中列冊獨居老人計1494人，華山基金會長期提供關懷訪視、家務服務、居家環境改善、身體照顧、餐食服務、陪同就醫取藥、物資協助、年節關懷及促進社會參與等服務。

華山基金會苗栗愛心天使站長余智達指出，年關將至，目前苗栗區年菜及服務經費仍有七成缺口，亟待各界伸出援手加入致贈年菜行列，讓所有獨居老人也可以溫馨過好年，愛心年菜每份1000元，愛心專線037-373627。

邱俐俐除代表縣府致贈15萬元年菜金，期盼藉此拋磚引玉，號召社會各界共同支持，在傳統節慶為獨居長輩送上暖心祝福。邱俐俐等人並拓印馬年春聯，為獨居長輩獻上祝福，希望長輩能開心迎接馬年的到來。