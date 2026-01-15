快訊

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

桃園電子報／ 桃園電子報

S 102686726 0AXAAA
桃園市長張善政主持消防節頒獎表揚優秀消防楷模人員。圖：曾增勳攝

再過四天是一年一度消防節，桃園市政府今(15)日在龍潭區舉辦119消防節暨消防局成立27周年慶祝活動，市長張善政頒獎表揚優秀消防楷模、績優義消及消防志工共40人，肯定默默在消防、救災、救護及消防安全崗位的卓越貢獻，並授旗美光公司桃園第一支企業義消分隊成軍，張善政感謝消防同仁的付出和家屬的支持，也表示倉儲納管法源實施有助改善打火安全環境。

S 739254286 0AXAAA
桃園市長張善政為美光公司成立桃園第一支企業義消分隊授旗成軍。圖：曾增勳攝

桃園市消防局提前慶祝消防節活動由張善政主持，邀請消防楷模獲獎人員的家屬、民代、消防和義消出席共同見證榮耀，張善政逐一向獲獎優秀消防楷模、績優義消及消防志工共40人頒獎獎座表揚，慶祝活動請來曾為消防職人劇「火神的眼淚」獻唱片尾曲的知名歌手江美琪演出，場面熱鬧溫馨，

張善政為美光公司桃園第一支企業義消分隊成軍授旗，肯定美光公司繼前陣子成立一個企業消防教育訓練教室之後，再成立第一支企業義消分隊，對保障桃園企業防火安全起很大示範作用，他更期待桃園更多企業效法，保障自己企業工廠的消防安全，

張善政表示，慶祝消防節，回到熟悉的龍潭渴望園區、又是好天氣、這麼多消防家屬分享受獎備感溫暖，這次頒獎表揚感謝救災次數很多、救災現場貢獻很大、救人無數及防火宣傳有功人員的貢獻，讓桃園消防安全、居住安全有所保障，感謝家屬支持讓消防人員無後顧之憂。

圳頂分隊洪采昀以協助推動防火教育宣導卓著、曾與同仁在龍潭中豐路救護5歲溺水OHCA幼童成功挽回性命及協助大溪急產孕婦接生救護等案有功，她與草漯分隊林軒宇、大溪分隊魏炬斌、平鎮分隊陳先鵬、二搜救助分隊黃皓群及災害搶救科李家旻等多人獲消防楷模，洪采昀說，「消防不分男女、勇氣不分性別，守護生命是我們共同的榮耀」，消防工作從來都不是獨立作戰，而是團隊合作，獲獎非常榮幸。

張善政現場也對桃園曾發生大規模火警、甚至消防打火弟兄奮勇救災犧牲生命的付出，表達不捨和感謝，張善政表示，桃園工廠、住宅型態複雜，過去倉儲物流因非屬工廠未納管，存在許多消防盲點，造成救災資訊不明，在副市長向政院爭取修法及立委協助去年完成修正立法，正本清源把法規漏洞堵起來，有法源將倉儲強制納管申報開罰，改進倉儲消防安全，降低消防弟兄打火風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

延伸閱讀：

  1. 中壢火車站疑現偷拍色狼 連2日同時段、地點撞見網友氣炸
  2. 「檳榔菸酒不離身」口腔癌風險高達123倍 定期篩檢遠離疾病威脅

張善政

延伸閱讀

119消防節張善政肯定消防救災 家屬是背後最大支持力量

余家昶捨己救人！家屬回捐300萬慰問金給桃市府 張善政允妥善運用

中央不再補助營養午餐3章1Q食材費 張善政：市府照單全收

桃園免費肺癌篩檢 張善政宣布新增4族群擴大照顧對象

相關新聞

苗栗市25日蘿蔔節線上報名250組秒殺 當天開放200人報名

苗栗市親子樂活蘿蔔節1月25日上午10點在嘉盛東街與東路交界處農田登場，線上報名250組秒殺，活動當天開放現場200人報...

竹市24日普發消費金5000元 議員批耗費人力、物力…市府回應了

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，市府今舉行宣傳記者會，由市長高虹安說明發放5000元的方式、時程與注意...

華山「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜 苗栗縣府支持15萬元拋磚引玉

華山基金會「愛老人、愛團圓」1000元愛心年菜今天啟動，副縣長邱俐俐代表縣府捐出15萬元拋磚引玉，號召社會各界伸出援手，...

119消防節張善政肯定消防救災 家屬是背後最大支持力量

桃園市政府今日舉辦119消防節及消防局成立27周年慶，表揚40位優秀消防楷模、績優義消及消防志工，市長張善政頒獎時肯定他...

新竹縣司馬庫斯櫻花季交管上路 19日起開放申請通行證

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交...

竹市24日發消費金5000元 APP申請將另加碼100元

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，近日已透過里鄰系統發出通知單；市府今舉行宣傳記者會，市長高虹安說，這次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。