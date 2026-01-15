桃消龜山、大林分隊攜手辦防火管理座談會 強化廠商消防安全意識

快訊

桃園市消防局龜山及大林分隊於今日上午於園區服務中心辦理防火管理座談會。圖：消防局提供

為提升龜山產業園區各廠家消防安全，桃園市消防局第一大隊龜山及大林分隊於今(15)日上午於園區服務中心辦理防火管理座談會，另外農曆春節將至，提醒假期用火用電安全及施放爆竹煙火注意事項。

S 77750408 0
座談會內容為宣導防火管理制度及近期消防法令修正重點說明。圖：消防局提供

座談會內容為宣導防火管理制度及近期消防法令修正重點說明，各場所平時應強化自衛消防編組任務及執行事項，如遇災害發生時應立即啟動通報聯繫、初期滅火或緊急應變處置、引導人員疏散避難及緊急救護等，假期前檢視場所內消防安全設備及防火避難設施確保正常運作，用火用電設備如未使用時建議關閉電源或拔除插頭等。

大林分隊長李安邦表示，消防法新修法重點針對公共安全部分:強化消防人員資訊權、建立吹哨者獎勵制度、提高廠商未落實維護管理之罰則等，提醒各廠家應依防火管理及公共危險物品法令執行相關業務，如遇火災時，應提供場所圖資及搶救資訊，並指派專人協助救災，落實平時作為及緊急應變，將災害傷亡減到最低。

龜山分隊長黃章瑋表示，春節假期將至，依據爆竹煙火管理條例及桃園市爆竹煙火施放管制自治條例，禁止施放爆竹煙火區域為工業區、加油站、醫院、學校及古蹟等處所，施放爆竹煙火應附有合格認可標示，並避免超量儲存爆竹煙火，守護安全快樂過好年。

