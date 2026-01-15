苗栗市25日蘿蔔節線上報名250組秒殺 當天開放200人報名

苗栗市親子樂活蘿蔔節1月25日上午10點在嘉盛東街與東路交界處農田登場，線上報名250組秒殺，活動當天開放現場200人報名，可獲得美食兌換券，活動結束後憑券兌換。

蘿蔔節主辦單位苗栗市農會、苗栗市公所，協辦單位苗栗市民代表會、嘉盛里、嘉新里、嘉盛社區發展協會、嘉新社區發展協會，及嘉盛段931至936地號地主、協作農友，1月13日起線上報名，250組秒殺，獲得美食兌換券，活動當天現場開放拔蘿蔔，前200名報名，可領取美食品嘗號碼牌與塑膠袋。

市公所提供活動現場定位https://maps.app.goo.gl/Gv42ugm8NVss3U9S7，不過，提醒參加民眾，活動場地農路狹窄，建議步行或騎乘自行車，民眾必須自備手套及穿著防滑鞋具，嚴禁攜帶刀具或其他危險物品進入田區。

苗栗市長余文忠太太劉艷並分享蘿蔔百搭美食，表示嫩蘿蔔，可切成雞蛋大的塊和牛肉，變成清燉牛腩蘿蔔、紅燒牛腩蘿蔔、羊肉、排骨、豬腳黃豆、三層肉都能配；可切成片或絲，沙茶牛肉片、洋蔥牛肉片、沙茶羊肉片、清炒也很甜。

她說，燉湯也可放，秘訣之一，湯起鍋前放一點鹽巴、一點雞粉、一點點糖，湯好喝到起飛；客家炆蘿蔔、泡蘿蔔塊、四川泡酸蘿蔔、湖南辣椒蘿蔔、曬蘿蔔乾都很棒。

另，苗栗市農會與高雄市美濃區農會合作，推出當季醃蘿蔔，苗栗市農會推介，表示來自美濃的白玉蘿蔔，在冬天慢慢長大，外表乾淨、氣味單純，入口卻有不張揚的清甜與回甘，不嗆、不澀，不用太多調味，一鍋湯、一道燉菜，就能讓人記住它的存在。

市農會販售地點復興路四段197號（豐味），電話037-267762，中正路611號（中正）電話037-333537，大埔街42號（府前），電話037-263718，售完為止。