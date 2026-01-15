119消防節張善政肯定消防救災 家屬是背後最大支持力量

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政授旗桃園第一支企業義消分隊。記者鄭國樑／攝影
張善政授旗桃園第一支企業義消分隊。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府今日舉辦119消防節及消防局成立27周年慶，表揚40位優秀消防楷模、績優義消及消防志工，市長張善政頒獎時肯定他在救災、救護與消防安全推動上的卓越貢獻，也肯定參加表揚活動的家屬，是支持消防人員背後非常大的力量。

張善政也宣布桃園市成立第一支企業消防分隊，由國際記憶體大廠的台灣美光公司支持成立，美光一直大力支持消防工作，過也去成立消防教育訓練教室，今天成立第一支企業消防分隊，對消防安全有非常大的示範作用，期待桃園企業能在自己的工廠像鎂光一樣，成立企業消防組織。

張善政表示，桃園有住宅、工廠，比台北市複雜許多，還曾發生大規模火警，打火弟兄甚至因此殉職，讓人非常不捨，市府為了正本清源，發現政府在倉儲物流業管理缺乏法源依據，導致倉儲放什麼物品沒人知道，風險非常高。市府找出這方面的盲點後，建議中央修法，桃園的立委們積極督促修法，法規完備以後，倉儲業必須申報存放物，讓消防人員救災時能清楚掌握資訊。

張善政肯定消防人員救災、救人無數，讓他覺得今天的表揚活動非常溫暖，因為這麼多消防人員的貢獻付出，保障桃園居住消防安全，尤其現場很多消防人員的家屬也來參加表揚活動，這代表家屬非常支持消防人員的工作，是背後很大的支持力量。

消防局說明，市府於2024年10月率先全國完成桃園市火災預防自治條例修正，將高風險場所制度化管理，隔年年2月17日成立跨局處火災預防推動小組，從源頭強化災害預防。首批納管對象涵蓋工廠、公共危險物品、爆裂物前驅化學物質及低溫冷凍倉儲等，近千家工廠與倉庫列入管理。

2025年11月底，防災納管再新增254家資源回收場、再利用廠及廢棄物處理場等場所，全面強化源頭監管制度推動已見成效，顯示高風險場所管理逐步落實，有效提升桃園市消防安全量能。

張善政主持企業義消授旗儀式，宣布市府與台灣美光合作啟動企業義消專案，協助培訓廠區人員具備初期火災應變及員工疏散能力，並肯定台灣美光積極落實企業社會責任，為員工打造更安全的職場環境，盼更多企業加入防災行列。

張善政、立委呂玉玲、議員們肯定消防局這一年來的工作表現。記者鄭國樑／攝影
張善政、立委呂玉玲、議員們肯定消防局這一年來的工作表現。記者鄭國樑／攝影
張善政表揚模範消防人員，並肯定家屬是背後支持他們最大的力量。記者鄭國樑／攝影
張善政表揚模範消防人員，並肯定家屬是背後支持他們最大的力量。記者鄭國樑／攝影

桃園 消防人員 張善政

