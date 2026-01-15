新竹縣司馬庫斯櫻花季交管上路 19日起開放申請通行證

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交通總量管制，期間車輛須憑通行證進入；通行證1月19日上午9時起開放申請，每日限汽車50台、機車100台。

新竹縣交旅處表示，今年司馬庫斯櫻花季將管制司馬庫斯產業道路竹60線39K起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落間路段。管制期間將實施夜間淨場，2月9日至3月15日每晚8時至次日清晨6時部落園區停止開放，申辦當日住宿、露營遊客及工作人員除外，住宿與露營的遊客量共500人。

交旅處說明，當日來回通行證自1月19日上午9時起開放線上申請，總量額滿後即停止開放申請，請民眾配合管制措施，避免交通受阻。車牌號碼最晚須於入場前一日下午3時前填報完畢，逾期未報者將無法製發通行證，屆時將無法入場，車號與紀錄不符者亦無法入場。