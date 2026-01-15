快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

新竹縣司馬庫斯櫻花季交管上路 19日起開放申請通行證

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
司馬庫斯櫻花季即將到來，為避免道路雍塞加上配合防疫政策將進行交通總量管制。圖／新竹縣政府提供
司馬庫斯櫻花季即將到來，為避免道路雍塞加上配合防疫政策將進行交通總量管制。圖／新竹縣政府提供

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交通總量管制，期間車輛須憑通行證進入；通行證1月19日上午9時起開放申請，每日限汽車50台、機車100台。

新竹縣交旅處表示，今年司馬庫斯櫻花季將管制司馬庫斯產業道路竹60線39K起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落間路段。管制期間將實施夜間淨場，2月9日至3月15日每晚8時至次日清晨6時部落園區停止開放，申辦當日住宿、露營遊客及工作人員除外，住宿與露營的遊客量共500人。

交旅處說明，當日來回通行證自1月19日上午9時起開放線上申請，總量額滿後即停止開放申請，請民眾配合管制措施，避免交通受阻。車牌號碼最晚須於入場前一日下午3時前填報完畢，逾期未報者將無法製發通行證，屆時將無法入場，車號與紀錄不符者亦無法入場。

交旅處提醒，請務必於入住前一日下午3時前完成車號確認或變更，通行證自1月19日上午9時起開放申請，每日車輛上限為汽車限定50台、機車100台，申請通行證網址：https://www.smangus.org/permit_request.php。

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交通總量管制。圖／新竹縣政府提供
被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交通總量管制。圖／新竹縣政府提供

司馬庫斯 櫻花季 新竹

延伸閱讀

竹縣長初選藍爆內亂 徐欣瑩聲明曝光：嚴正籲鄭麗文比照綠全民調

提升竹科消防救災能量 新竹縣將成立第四大隊暨竹科分隊

林口文化北路一段17、18日銑鋪施工 採分階段交管

新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

相關新聞

新竹縣司馬庫斯櫻花季交管上路 19日起開放申請通行證

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯櫻花季人潮湧入，新竹縣政府為維護道路安全與旅遊品質，公告2月9日至3月15日實施聯外道路交...

竹市24日發消費金5000元 APP申請將另加碼100元

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，近日已透過里鄰系統發出通知單；市府今舉行宣傳記者會，市長高虹安說，這次...

苗栗155槍充電樁明營運 滾動檢討第一波農曆年前調整5槍

苗栗縣建置155槍充電樁，明天正式營運，兩階段試營運期間，部分充電樁使用率偏低，占用停車空間惹議，縣府第一波農曆年前將調...

土方之亂！裝機緩衝期拉長 桃園：自有系統會持續監控

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，全台掀「土方之亂」。桃園市政府昨出席內政部會議，建議中央正視各縣市政府困境並提出相關配套...

台61線苗栗竹南、後龍改善路面 17日2階段施工交通管制

公路局中區養護工程分局苗栗工務段改善台61線竹南鎮天祥至後龍大山路面，1月17日上午8點起至下午5點兩階段封閉南下主線車...

震驚！新竹樹林頭夜市2月起停業 市府評估新址設夜市

新竹市樹林頭夜市自2023年重新開幕已成為市民及觀光客喜愛的特色夜市。不過近來有攤商接獲通知，夜市僅營業至1月底。對此市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。