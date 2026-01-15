竹市24日發消費金5000元 APP申請將另加碼100元

新竹市府將於24日（下周六）普發消費金5000元，近日已透過里鄰系統發出通知單；市府今舉行宣傳記者會，市長高虹安說，這次發放消費金規模相當大，預估超過45萬人受惠，領取方式除了照顧長輩直接入帳外，民眾可以現場領實體現金，也可透過「新竹通」APP數位申請，此外，市府同步推動多元領取管道，採用新竹通申請的民眾，市府將另加碼100元。

高虹安指出，依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放的長輩及市府保護安置的兒童或少年，今年1月21日由市府直接匯款入帳。而一般民眾可到轄內各區設置共361處發放所，民眾可於24日8時至16時到指定地點領取。

另外，數位申請於今年1月30日起至2月28日止透過新竹通APP辦理登記後匯款。 各區公所補領，於今年3月10日起至31日止工作日上班時間，民眾可依戶籍所在地前往區公所辦理。

高虹安說，有關新生兒（出生日期為去年8月1日至今年7月31日），於今年1月9日（含當日）前到竹市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方依上述方式領取或申請，今年1月10日至9月30日（含當日）於竹市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格的父或母，向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記戶政事務所申請，逾期不受理。

市府指出，市府自去年10月啟動規畫以來，逐步完成制度設計、預算編列、系統建置及人力整備，另於日前辦理訓練講習，讓每個發放所都依照同一套標準流程執行；並預計在明天舉行座談會，邀集全市里長參加，讓里民在社區端能清楚領取方式與聯繫窗口。同時，市府也設有專屬諮詢專線1999、03-5285000與市府官網上的消費金專區，讓領取資訊更廣泛精準。