苗栗155槍充電樁明營運 滾動檢討第一波農曆年前調整5槍
苗栗縣建置155槍充電樁，明天正式營運，兩階段試營運期間，部分充電樁使用率偏低，占用停車空間惹議，縣府第一波農曆年前將調整竹南鎮環市路二段5槍到頭份市親子館及通霄鎮公所，並持續滾動式檢討優化。
苗栗縣政府推動綠色運輸，公有電動車充電樁兩階段試營運優化，縣府宣布明天凌晨零點快充36槍、慢充119槍正式營運，新費制依實際用電量計價，快充每度電13元，慢充每度電10元，至今年2月28日優惠價，快充每度電10元，慢充每度電7元。
縣政府交通工務處並建置「苗栗通App」，民眾下載即可啟動公有充電樁、線上繳費，並查詢公車、YouBike、停車等交通資訊，歡迎多多利用。
交工處並檢討試營運階段，部分使用率偏低，或是占用熱門路邊停車位的議論，因今年起鄉鎮市路邊停車全部回歸縣府，交工處有更大的空間檢討，決定農曆年前移除竹南鎮環市路站場，原有7槍充電樁，4槍將移往頭份市親子館，1槍移往通霄鎮公所，交工處並視營運狀況，滾動式檢討持續優化。
交工處也提醒注意，依據道路交通管理處罰條例、停車場法，違規占用電動車等特定對象使用停車位，可處600元至1200元罰鍰，車主要小心不要荷包失血。
