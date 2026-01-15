聽新聞
0:00 / 0:00
桃園免費篩檢肺癌 擴及4對象
桃園市長張善政上任後推免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，近3年篩出350名確診者及早治療，昨宣布擴大篩檢對象，對象包括曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二親等婦女，及焚化爐、發電廠周邊40歲以上市民與績優醫事護理人員，50歲到65歲一般市民也將提供部分補助。
張善政指出，桃園推出肺癌篩檢近3年完成5萬7935名個案，並找到的350名個案，其中近9成是早期個案，經治療和定期追蹤，存活率達8、9成，且大大減少醫療負擔，對個人或家庭都是好事。今年決定擴大篩檢對象，照顧更多市民。
市府規畫免費篩檢對象擴大至曾經罹患肺結核或乳癌的婦女，二親等同樣適用篩檢辦法。張善政也說明，參酌副市長王明鉅過去在台大醫院服務的經驗，許多優秀的醫事護理人員把病患照顧得很好，但可能工作太忙，忽略了自身健康，肺癌篩檢確診的比例高，因此也納入篩檢對象。
桃園推動肺癌篩檢在去年獲贈1輛價值6、7千萬元的行動CT車，去年11月開始在各行政區巡迴，至今完成16場、271人篩檢查驗工作，今年目標200場，將深入偏鄉，彌平城鄉差距。市府並強調跨局處合作為民眾健康把關，包含經發局協助工業區勞工參與篩檢、環保局強化監控工廠空汙等。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言