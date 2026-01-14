桃園民族路、新屋交流道周邊尖峰塞 議員促市府提對策

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
平鎮區民族路二段因為公共工程用掉一個車道，尖峰時間嚴重塞車。圖／議員黃敬平服務處提供
平鎮區民族路二段因為公共工程用掉一個車道，尖峰時間嚴重塞車。圖／議員黃敬平服務處提供

桃園市平鎮區民族路二段鄰近中山高新屋交流道，周邊生活圈機能強人口多，車流量大，加上下水道工程施工占用車道，造成尖峰時段壅塞、回堵情形嚴重。

市議員黃敬平日前邀集水務、交通、警分局、義交中隊等單位會勘，要求立即強化交通維持措施，改善工區動線並增派義交協助指揮，讓民族路二段交通更順暢、安全，同時確保施工與交通管理兩者都不打折。

黃敬平說明，民族路二段與232巷、正光街連接多處社區，是上下班尖峰的重要通勤動線，一旦路口受阻，即容易造成車陣回堵至交流道周邊，嚴重影響行車效率。目前尖峰時段車流量大，加上工區占用一個車道，使原本就緊湊的路幅更顯擁擠，因此請中壢分局協助增派義交於路口站崗指揮，保持路口淨空，避免因車輛停滯導致壅塞擴大。

黃敬平指出，針對汙水下水道施工造成的交通衝擊，要求施工單位全面檢討交維計畫。目前工區漸變段過短，駕駛往往來不及提前變換車道，易出現突然切換、急煞等危險情況，且夜間工區照明不足，也影響義交與駕駛人的視線，增加行車與執勤風險。他要求立即改善包含：延長漸變段、增設照明設備、調整義交站位距離等項目，以保障所有用路人及工作人員安全。

黃敬平強調，交通順暢與施工安全同等重要，不應犧牲任一方。他要求水務局、警分局與施工單位密切協調，務必於短期內完成交維調整，讓民族路二段在工程期間仍能維持基本的交通秩序與安全。

水務局回應，將優先調整工區交維，包含延長漸變段約5至10公尺、於夜間增設水管燈提升能見度；中壢分局也表示，將在尖峰時段增派義交人員協助指揮交通。

黃敬平 車道 桃園 塞車

