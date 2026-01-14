快訊

澳網／一分賽台將葛藍喬安娜再爆冷 打敗「壞小子」基里洛斯晉8強

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

來北埔共下迎元宵！竹縣油笐火2月27日起一連兩天

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年活動除油笐火DIY外，公所更推出加碼超值遊程——「山城傳藝」油笐火文化行。圖／北埔鄉公所提供
今年活動除油笐火DIY外，公所更推出加碼超值遊程——「山城傳藝」油笐火文化行。圖／北埔鄉公所提供

新竹北埔鄉油笐火是客庄具代表性的元宵文化記憶，以火光串聯山城聚落情感、延續世代凝聚力。北埔鄉長莊明增今天宣布，2026年油笐火活動將於農曆正月十五前、228連假首日登場，規畫為期兩天，於國曆2月27日至28日舉行，邀請民眾把握機會，來北埔共下迎元宵、點亮山城夜色。

莊明增表示，公所也持續以「文化保存」與「觀光體驗」並進，讓更多遊客能以最貼近在地的方式認識北埔、體驗客庄元宵的獨特魅力。

今年活動除油笐火DIY外，公所更推出加碼超值遊程「山城傳藝」油笐火文化行，規畫兩條主題尋寶路線：「自然文學」與「茶金記憶」。活動內容包含歷史導覽、油笐火DIY與客家傳統米食製作，讓民眾白天走讀北埔人文地景，夜晚感受油笐火的火龍意象與元宵節慶氛圍。

另為提供更便利的交通服務，活動期間亦規畫北埔往返竹東火車站之接駁專車；相關班次、集合點及乘車方式，將由北埔鄉公所陸續公告，持續鎖定北埔鄉公所臉書粉絲專頁。

首日活動下午規畫各村落「遶山花」輕旅行，遊客可在導覽帶領下探索北埔自然風光與文化故事；晚間則可擎著油笐火夜遊，點亮秀巒山及北埔村落的大街小巷，感受山城夜色與節慶熱度。

鄉長莊明增指出，今年元宵活動為提升遊客參與體驗，除重新規畫夜遊體驗路線、強化便利性與觀賞動線外，亦特別邀請北埔國際友好城市日本豐前市，帶來天狗太鼓及神樂集團「若樂」精彩演出；壓軸則由備受期待的「即將成真火舞團」登場。

次日活動將於慈天宮廟坪舉辦米食市集，邀請在地社區帶來多樣特色米食料理，滿足遊客味蕾；同時間於廟坪廣場舉行音樂會，並邀請由友達光電董事長組成的薩克斯風樂團WOW SAX帶來演出，打造沉浸式音樂饗宴。

北埔鄉長莊明增今天宣布，2026年油笐火活動將於農曆正月十五前、228連假首日登場。圖／北埔鄉公所提供
北埔鄉長莊明增今天宣布，2026年油笐火活動將於農曆正月十五前、228連假首日登場。圖／北埔鄉公所提供
新竹縣北埔鄉油笐火是客庄具代表性的元宵文化記憶。圖／北埔鄉公所提供
新竹縣北埔鄉油笐火是客庄具代表性的元宵文化記憶。圖／北埔鄉公所提供
因應民眾熱烈參與，油笐火DIY體驗首階段已額滿，第二階段將於1月14日下午1點開放加碼名額。圖／北埔鄉公所提供
因應民眾熱烈參與，油笐火DIY體驗首階段已額滿，第二階段將於1月14日下午1點開放加碼名額。圖／北埔鄉公所提供
活動內容包含歷史導覽、油笐火DIY與客家傳統米食製作，讓民眾白天走讀北埔人文地景，夜晚感受油笐火的火龍意象與元宵節慶氛圍。圖／北埔鄉公所提供
活動內容包含歷史導覽、油笐火DIY與客家傳統米食製作，讓民眾白天走讀北埔人文地景，夜晚感受油笐火的火龍意象與元宵節慶氛圍。圖／北埔鄉公所提供

北埔 元宵節 音樂會 新竹

延伸閱讀

高雄寶來賞梅快閃起跑 共賞山城「梅」好風景

花蓮新城廳舍重建挖出4000年史前文化 啟動1年考古發掘

關鍵39分鐘完成心肌梗塞搶救 為恭醫院攜手山城醫療群成功守護生命

新竹落羽松元月變色登場 五處熱門景點曝光

相關新聞

震驚！新竹樹林頭夜市2月起停業 市府評估新址設夜市

新竹市樹林頭夜市自2023年重新開幕已成為市民及觀光客喜愛的特色夜市。不過近來有攤商接獲通知，夜市僅營業至1月底。對此市...

土方之亂！裝機緩衝期拉長 桃園：自有系統會持續監控

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，全台掀「土方之亂」。桃園市政府昨出席內政部會議，建議中央正視各縣市政府困境並提出相關配套...

台61線苗栗竹南、後龍改善路面 17日2階段施工交通管制

公路局中區養護工程分局苗栗工務段改善台61線竹南鎮天祥至後龍大山路面，1月17日上午8點起至下午5點兩階段封閉南下主線車...

苗栗縣無形文資傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏辭世 縣府今頒褒揚狀

苗栗縣無形文化資產傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏1月2日因病辭世，享壽73歲，縣府秘書長陳斌山今天上午代表縣府及縣長鍾東錦頒贈...

別讓移工宿舍成火場！觀音分隊召管理人特訓 揪出宿舍索命陷阱

桃園不僅是全國工業重鎮也有最多工業區，桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊今邀轄內外籍移工宿舍管理人，在桃園市產業園區聯合...

觀音產業園區消防競技鬧熱登場 水帶打保齡球、著裝比快手

消防宣導也能這麼有趣！桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，各家廠商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。