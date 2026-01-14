來北埔共下迎元宵！竹縣油笐火2月27日起一連兩天
新竹縣北埔鄉油笐火是客庄具代表性的元宵文化記憶，以火光串聯山城聚落情感、延續世代凝聚力。北埔鄉長莊明增今天宣布，2026年油笐火活動將於農曆正月十五前、228連假首日登場，規畫為期兩天，於國曆2月27日至28日舉行，邀請民眾把握機會，來北埔共下迎元宵、點亮山城夜色。
莊明增表示，公所也持續以「文化保存」與「觀光體驗」並進，讓更多遊客能以最貼近在地的方式認識北埔、體驗客庄元宵的獨特魅力。
今年活動除油笐火DIY外，公所更推出加碼超值遊程「山城傳藝」油笐火文化行，規畫兩條主題尋寶路線：「自然文學」與「茶金記憶」。活動內容包含歷史導覽、油笐火DIY與客家傳統米食製作，讓民眾白天走讀北埔人文地景，夜晚感受油笐火的火龍意象與元宵節慶氛圍。
另為提供更便利的交通服務，活動期間亦規畫北埔往返竹東火車站之接駁專車；相關班次、集合點及乘車方式，將由北埔鄉公所陸續公告，持續鎖定北埔鄉公所臉書粉絲專頁。
首日活動下午規畫各村落「遶山花」輕旅行，遊客可在導覽帶領下探索北埔自然風光與文化故事；晚間則可擎著油笐火夜遊，點亮秀巒山及北埔村落的大街小巷，感受山城夜色與節慶熱度。
鄉長莊明增指出，今年元宵活動為提升遊客參與體驗，除重新規畫夜遊體驗路線、強化便利性與觀賞動線外，亦特別邀請北埔國際友好城市日本豐前市，帶來天狗太鼓及神樂集團「若樂」精彩演出；壓軸則由備受期待的「即將成真火舞團」登場。
次日活動將於慈天宮廟坪舉辦米食市集，邀請在地社區帶來多樣特色米食料理，滿足遊客味蕾；同時間於廟坪廣場舉行音樂會，並邀請由友達光電董事長組成的薩克斯風樂團WOW SAX帶來演出，打造沉浸式音樂饗宴。
