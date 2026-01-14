聽新聞
0:00 / 0:00
土方之亂！裝機緩衝期拉長 桃園：自有系統會持續監控
營建剩餘土石方清運車輛新制上路，全台掀「土方之亂」。桃園市政府昨出席內政部會議，建議中央正視各縣市政府困境並提出相關配套，避免土方進出問題導致進度大亂。
桃園市建管處指出，內政部昨邀國土署、六都與新竹縣市就土方新制再協商，會議中，大家達成共識。針對目前土方載運量能不足、運費暴漲問題，將有1個月的裝機與審驗緩衝期，時間延至今年2月底。但是，在中央緩衝期間，桃園還是會利用已經使用多年的系統追蹤管理工地進出土情況，讓工地穩定運作。
建管處長莊敬權表示，桃園已有9年土石方流向數位追蹤經驗，合格的GPS土方車輛近3千輛，技術運作成熟，資料可介接環境部資料庫，但去年9月向國土署提案未獲正面答覆，目前國土署系統也無法與環境部資料系統整合，導致原先在桃園已通過審驗的車機仍須重新辦理國土署的審驗。
市府強調，桃園在營建土石方管理早已透過數位管理超前部署，轉軌必須考量行政能量與產業衝擊，既然中央政策拍板，樂見中央正視全國土石方的統一管理，桃園會盡力配合中央審查工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言