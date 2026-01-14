土方之亂！裝機緩衝期拉長 桃園：自有系統會持續監控

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，全台掀「土方之亂」。桃園市政府昨出席內政部會議，建議中央正視各縣市政府困境並提出相關配套，避免土方進出問題導致進度大亂。

桃園市建管處指出，內政部昨邀國土署、六都與新竹縣市就土方新制再協商，會議中，大家達成共識。針對目前土方載運量能不足、運費暴漲問題，將有1個月的裝機與審驗緩衝期，時間延至今年2月底。但是，在中央緩衝期間，桃園還是會利用已經使用多年的系統追蹤管理工地進出土情況，讓工地穩定運作。

建管處長莊敬權表示，桃園已有9年土石方流向數位追蹤經驗，合格的GPS土方車輛近3千輛，技術運作成熟，資料可介接環境部資料庫，但去年9月向國土署提案未獲正面答覆，目前國土署系統也無法與環境部資料系統整合，導致原先在桃園已通過審驗的車機仍須重新辦理國土署的審驗。