快訊

澳網／一分賽台將葛藍喬安娜再爆冷 打敗「壞小子」基里洛斯晉8強

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

聽新聞
0:00 / 0:00

土方之亂！裝機緩衝期拉長 桃園：自有系統會持續監控

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市建管處指出，中央針對土方車的裝機與審驗緩衝期延至今年2月底，在緩衝期間，桃園仍會利用使用多年的GPS系統追蹤管理工地進出土情況。圖／桃園市建管處提供
桃園市建管處指出，中央針對土方車的裝機與審驗緩衝期延至今年2月底，在緩衝期間，桃園仍會利用使用多年的GPS系統追蹤管理工地進出土情況。圖／桃園市建管處提供

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，全台掀「土方之亂」。桃園市政府昨出席內政部會議，建議中央正視各縣市政府困境並提出相關配套，避免土方進出問題導致進度大亂。

桃園市建管處指出，內政部昨邀國土署、六都與新竹縣市就土方新制再協商，會議中，大家達成共識。針對目前土方載運量能不足、運費暴漲問題，將有1個月的裝機與審驗緩衝期，時間延至今年2月底。但是，在中央緩衝期間，桃園還是會利用已經使用多年的系統追蹤管理工地進出土情況，讓工地穩定運作。

建管處長莊敬權表示，桃園已有9年土石方流向數位追蹤經驗，合格的GPS土方車輛近3千輛，技術運作成熟，資料可介接環境部資料庫，但去年9月向國土署提案未獲正面答覆，目前國土署系統也無法與環境部資料系統整合，導致原先在桃園已通過審驗的車機仍須重新辦理國土署的審驗。

市府強調，桃園在營建土石方管理早已透過數位管理超前部署，轉軌必須考量行政能量與產業衝擊，既然中央政策拍板，樂見中央正視全國土石方的統一管理，桃園會盡力配合中央審查工作。

桃園市建管處指出，中央針對土方車的裝機與審驗緩衝期延至今年2月底，在緩衝期間，桃園仍會利用使用多年的GPS系統追蹤管理工地進出土情況。圖／桃園市建管處提供
桃園市建管處指出，中央針對土方車的裝機與審驗緩衝期延至今年2月底，在緩衝期間，桃園仍會利用使用多年的GPS系統追蹤管理工地進出土情況。圖／桃園市建管處提供

國土署 桃園 工地

延伸閱讀

台北港開放收5萬方民間工程 每年40萬方上限有望擴增

國土署緊急召開「土方之亂」記者會 建商公會：抓到重點

桃園免費肺癌篩檢 張善政宣布新增4族群擴大照顧對象

桃園民間首捐2垃圾車 年清運量4620噸

相關新聞

震驚！新竹樹林頭夜市2月起停業 市府評估新址設夜市

新竹市樹林頭夜市自2023年重新開幕已成為市民及觀光客喜愛的特色夜市。不過近來有攤商接獲通知，夜市僅營業至1月底。對此市...

土方之亂！裝機緩衝期拉長 桃園：自有系統會持續監控

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，全台掀「土方之亂」。桃園市政府昨出席內政部會議，建議中央正視各縣市政府困境並提出相關配套...

台61線苗栗竹南、後龍改善路面 17日2階段施工交通管制

公路局中區養護工程分局苗栗工務段改善台61線竹南鎮天祥至後龍大山路面，1月17日上午8點起至下午5點兩階段封閉南下主線車...

苗栗縣無形文資傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏辭世 縣府今頒褒揚狀

苗栗縣無形文化資產傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏1月2日因病辭世，享壽73歲，縣府秘書長陳斌山今天上午代表縣府及縣長鍾東錦頒贈...

別讓移工宿舍成火場！觀音分隊召管理人特訓 揪出宿舍索命陷阱

桃園不僅是全國工業重鎮也有最多工業區，桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊今邀轄內外籍移工宿舍管理人，在桃園市產業園區聯合...

觀音產業園區消防競技鬧熱登場 水帶打保齡球、著裝比快手

消防宣導也能這麼有趣！桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，各家廠商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。