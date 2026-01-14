台61線苗栗竹南、後龍改善路面 17日2階段施工交通管制

公路局中區養護工程分局苗栗工務段改善台61線竹南鎮天祥至後龍大山路面，1月17日上午8點起至下午5點兩階段封閉南下主線車道，苗栗工務段提醒用路人注意改道。

苗栗工務段17日施工，第一階段先封閉台61線89公里天祥匝道至91公里加200公尺復興匝道南下主線車道，車輛在天祥匝道匯出，行駛台61線側車道，至91公里200公尺復興匝道匯入主線，繼續往南行駛。

第二階段封閉95公里300公尺後龍玄寶大橋，至99公里700公尺大山匝道，車輛在玄寶大橋南)匯出，行駛台61線側車道，至大山匝道匯入主線，繼續往南行駛。

苗栗工務段提醒施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/），及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）。