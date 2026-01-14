快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

新竹漁港新直銷中心春節前開放 配合普發消費金推加倍券

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府爭取中央補助，投入約7417萬改善新竹漁港直銷中心外部地景，新直銷中心也將於農曆春節前對外開放。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取中央補助，投入約7417萬改善新竹漁港直銷中心外部地景，新直銷中心也將於農曆春節前對外開放。圖／新竹市政府提供

新竹市政府爭取中央補助，投入約7417萬改善新竹漁港直銷中心外部地景，新直銷中心也將於農曆春節前對外開放，並配合5千元振興消費金推出直銷中心加倍券。至於原址改造為視野開闊、步行友善的開放空間，結合景觀綠化與人行動線，預計於今年3月完工。

新竹市長高虹安表示，新直銷中心市場區面海側為大片落地窗，餐廳區2樓則規畫為開放的觀景座位區，讓民眾在用餐時也能盡覽漁港景色。新直銷中心將於農曆春節前正式對外開放，並配合竹市發放5千元振興消費金政策及即將推出的直銷中心加倍券，期望帶動更多人潮與消費動能，為新竹漁港注入新的活力。

新竹市政府產發處長嚴翊琦表示，在新竹漁港服務逾30年的舊漁產品直銷中心已完成拆除，原有攤商也已全數遷入鄰側的新漁產品直銷中心營運，原址持續施工，將形塑為視野開闊、步行友善的港區開放空間。

產發處表示，此次新竹漁港外部地景改善工程範圍涵蓋波光市集至新直銷中心周邊區域，將全面更新鋪面、排水、照明及機電等基礎設施，並增設臨海欄杆、街道家具與植栽景觀。整體規畫兼顧防災安全、環境永續與景觀品質，透過串聯既有空間，形塑連續完整的港區開放場域，大幅提升民眾遊憩體驗。

產發處指出，隨著舊直銷中心拆除完成、港區視野全面開放，加上新直銷中心即將營運與周邊步行空間陸續到位，新竹漁港未來將具備「逛市場、看海景、散步休憩」的完整體驗。未來市府將持續透過場館營運與行銷活動，結合既有的港區開放空間，讓新竹漁港在既有漁業與觀光基礎上，進一步成為兼具產業、公共生活與城市意象的濱海核心場域。

直銷 放空

延伸閱讀

春節前舊巨型家具斷捨離 彰化縣各鄉鎮公所登記清運時間出爐

過年不怕沒車用...北市裁決所春節便民 吊扣期滿在派出所就能領

屏東潮州春節市集120小時不斷電 特區席外島攤商搶投標

貓羅溪年年淹 南投市包尾、振興堤防延宕10年後重啟

相關新聞

台61線苗栗竹南、後龍改善路面 17日2階段施工交通管制

公路局中區養護工程分局苗栗工務段改善台61線竹南鎮天祥至後龍大山路面，1月17日上午8點起至下午5點兩階段封閉南下主線車...

震驚！新竹樹林頭夜市2月起停業 市府評估新址設夜市

新竹市樹林頭夜市自2023年重新開幕已成為市民及觀光客喜愛的特色夜市。不過近來有攤商接獲通知，夜市僅營業至1月底。對此市...

苗栗縣無形文資傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏辭世 縣府今頒褒揚狀

苗栗縣無形文化資產傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏1月2日因病辭世，享壽73歲，縣府秘書長陳斌山今天上午代表縣府及縣長鍾東錦頒贈...

別讓移工宿舍成火場！觀音分隊召管理人特訓 揪出宿舍索命陷阱

桃園不僅是全國工業重鎮也有最多工業區，桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊今邀轄內外籍移工宿舍管理人，在桃園市產業園區聯合...

觀音產業園區消防競技鬧熱登場 水帶打保齡球、著裝比快手

消防宣導也能這麼有趣！桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，各家廠商...

余家昶捨己救人！家屬回捐300萬慰問金給桃市府 張善政允妥善運用

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，桃園市民余家昶見義勇為卻不幸罹難，北捷為此設置永久紀念碑表達敬意與緬懷，也有民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。