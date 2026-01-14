苗栗縣無形文資傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏辭世 縣府今頒褒揚狀

苗栗縣無形文化資產傳統工藝剪黏保存者鄭盛宏1月2日因病辭世，享壽73歲，縣府秘書長陳斌山今天上午代表縣府及縣長鍾東錦頒贈褒揚狀給家屬，感念他對無形文化資產保存、傳承與維護工作的貢獻。

苗栗縣文化觀光局指出，鄭盛宏師承江清露大師為洪坤福流派，17歲時已可獨當一面接案，後來移居竹南成立「成龍窯」，曾參與寺廟工程超過300間，其中包括竹南后厝龍鳳宮、北港朝天宮、台中樂成宮等廟宇，作品遍布海內外，極富藝術價值，為少數兼具寺廟整體設計、大木作、粗結構、抓脊、蓋瓦、泥塑、剪黏及交趾陶工藝與保存技術於一身的傳統匠師，畢生從事相關工作，傳習弟子已有三代，2022年經縣府公告為苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者。

縣長鍾東錦表示，鄭盛宏藝師畢生致力於剪黏、交趾陶、泥作等傳統工藝，造詣精深，並且持續投入傳承與推廣，為保存文化資產不遺餘力，具有卓著貢獻，縣府將輔導及協助他的弟子持續無形文化資產的保存工作，讓珍貴傳統工藝夠持續傳承。