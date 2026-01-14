苗栗市全民運動館羽球場公所自營 農曆年前試營運收費

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市全民運動館案一樓北邊綜合羽球場（左棟建築物）公所自營，規畫農曆年前試營運收費。記者范榮達／攝影
備受注目的苗栗市全民運動館案，市公所、市民代表會回應民意，切割出一樓北邊綜合羽球場公所自營，規畫農曆年前試營運收費，採預約登記制，尖峰時間每小時收費280元，離峰200元，並持續滾動檢討。

苗栗市全民運動館在黃昏市場中正路對面，教育部前瞻基礎建設計畫補助1億元，縣政府補助2000萬元，公所自籌5200萬元興建，去年9月竣工，11月取得使用執照，公所評選World Gym經營，市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人表示，回應民意希望不用加入World Gym會員，也可以顧及市民運動需求，評估切割羽球館，由公所自營。

市公所提案全民運動館羽球場自營所需預算341萬餘元墊付案，代表臨時會今天審查通過，公所指出，墊付款包括人力、水電及行政費用，初步規畫周二至周日開放15小時，4面球場採預約登記，費率尖峰每小時280元，離峰200元。

市公所指出，私人羽球場目前收費1小時450元，全民運動館羽球場相對便宜，公所希望在農曆年前就可以試營運，公所再蒐集相關回饋意見，滾動式檢討，至於全民運動World Gym經營部分，將有不同動線，議約目前已達成共識，預計1月21日簽約，再對外公布費率及啟用時間等細節。

苗栗市全民運動館案一樓北邊綜合羽球場公所自營，規畫農曆年前試營運收費。記者范榮達／攝影
運動 苗栗市 農曆年

