別讓移工宿舍成火場！觀音分隊召管理人特訓 揪出宿舍索命陷阱
桃園不僅是全國工業重鎮也有最多工業區，桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊今邀轄內外籍移工宿舍管理人，在桃園市產業園區聯合服務中心進行「防火管理座談會」，提醒各廠商與宿舍管理單位落實消防安全，提升初期火災應變能力，降低災害損失。
觀音分隊長林宏鋅表示，農曆年節將至，許多外籍移工仍留守宿舍，為了跨越語言隔閡，特別備妥英語、越南語、泰語及印尼語等四國語言的防火宣導單，請管理人張貼於宿舍明顯位置。
會中並要求管理人帶領移工進行實際逃生演練，確保熟悉單一出入口的逃生動線與災害應變；強調針對住宅與工廠混合型宿舍，提醒單一出入口宿舍或工廠樓層，必須安裝住宅用火災警報器，確保火警第一時間警示。
近來氣溫驟降，林宏鋅也特別提醒，使用瓦斯、煤油取暖或煮食時，務必確保室內空氣流通；陽台切勿掛滿衣物遮蔽通風，應安裝強制排氣型熱水器並檢查熱水器；若出現頭暈、噁心、肢體無力等症狀要警覺，請立即開啟門窗並儘速就醫。
林宏鋅指出，年前各廠商加班生產，用電量大增，員工下班或返鄉前務必檢查火源與電器是否關閉，同時注意防範一氧化碳中毒，避免憾事發生。
這場座談不僅強化了企業與宿舍管理人的防火意識，也讓外籍移工能以母語理解消防知識，落實「預防重於搶救」的理念，守護工作與生活安全。
