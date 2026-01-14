快訊

觀音產業園區消防競技鬧熱登場 水帶打保齡球、著裝比快手

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
「著裝競賽」模擬緊急狀況下快速穿戴防護裝備，考驗熟練度與效率。圖／桃市消防局提供
消防宣導也能這麼有趣！桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，各家廠商派員下場較勁，從水帶打保齡球到著裝競賽，笑聲與加油聲此起彼落，讓防災訓練活潑又吸睛，宛如消防嘉年華活動。

草漯分隊長陳建中說明，這次競賽項目包含四大亮點，分別是「水帶打保齡球」以拋打方式訓練水帶操控與協調；「室內消防栓射水」由選手依流程啟動、接續水帶並射水命中目標，以完成時間決勝負，強化企業人員對室內消防栓設備的正確使用；「著裝競賽」模擬緊急狀況下快速穿戴防護裝備，考驗熟練度與效率；「CPR流程競賽」以「叫叫CD」概念檢核急救處置的正確性與流暢度，提升員工面對突發事件的應對能力。

此外，現場另設置「防火防災宣導站」，消防人員與義消化身「防災講師」，透過互動問答、情境模擬，宣導住警器安裝、一氧化碳防範、液化石油氣安全等知識，也同步招募災害防救志工，讓防災觀念不只停留在活動現場，而是延伸到職場與生活。

陳建中強調，火災與災害事故往往瞬間發生，第一時間正確應變至關重要，這場活動以「學得會、做得到、用得上」為核心，透過趣味競賽讓員工在笑聲中學會操作消防設備，提升臨場反應，未來也將持續與企業合作，推動更多元的消防訓練，落實「預防重於搶救」理念。

今年的消防節擴大防火宣導活動，不僅是比賽，更是一場寓教於樂的防災派對，從活動中各家廠商員工展現對消防器材操作熟悉度，透過競技與宣導並行，讓員工從實作中熟悉消防設備操作與緊急應變流程，每個人帶著滿滿的笑容與正確的消防觀念回到工作崗位，為工業區安全再加一層防護。

桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，四大競賽包括水帶打保齡球、室內消防栓射水、著裝競賽、CPR流程為亮點，現場滿布加油聲。圖／桃市消防局提供
「CPR流程競賽」以「叫叫CD」概念檢核急救處置的正確性與流暢度，提升員工面對突發事件的應對能力。圖／桃市消防局提供
桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」。圖／桃市消防局提供
觀音產業園區今天進行「119消防節擴大防火宣導活動」各家廠商派員下場較勁，從水帶打保齡球到著裝競賽，笑聲與加油聲此起彼落。圖／桃市消防局提供
消防宣導也能這麼有趣！桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」。圖／桃市消防局提供
