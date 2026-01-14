觀音產業園區消防競技鬧熱登場 水帶打保齡球、著裝比快手
消防宣導也能這麼有趣！桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，各家廠商派員下場較勁，從水帶打保齡球到著裝競賽，笑聲與加油聲此起彼落，讓防災訓練活潑又吸睛，宛如消防嘉年華活動。
草漯分隊長陳建中說明，這次競賽項目包含四大亮點，分別是「水帶打保齡球」以拋打方式訓練水帶操控與協調；「室內消防栓射水」由選手依流程啟動、接續水帶並射水命中目標，以完成時間決勝負，強化企業人員對室內消防栓設備的正確使用；「著裝競賽」模擬緊急狀況下快速穿戴防護裝備，考驗熟練度與效率；「CPR流程競賽」以「叫叫CD」概念檢核急救處置的正確性與流暢度，提升員工面對突發事件的應對能力。
此外，現場另設置「防火防災宣導站」，消防人員與義消化身「防災講師」，透過互動問答、情境模擬，宣導住警器安裝、一氧化碳防範、液化石油氣安全等知識，也同步招募災害防救志工，讓防災觀念不只停留在活動現場，而是延伸到職場與生活。
陳建中強調，火災與災害事故往往瞬間發生，第一時間正確應變至關重要，這場活動以「學得會、做得到、用得上」為核心，透過趣味競賽讓員工在笑聲中學會操作消防設備，提升臨場反應，未來也將持續與企業合作，推動更多元的消防訓練，落實「預防重於搶救」理念。
今年的消防節擴大防火宣導活動，不僅是比賽，更是一場寓教於樂的防災派對，從活動中各家廠商員工展現對消防器材操作熟悉度，透過競技與宣導並行，讓員工從實作中熟悉消防設備操作與緊急應變流程，每個人帶著滿滿的笑容與正確的消防觀念回到工作崗位，為工業區安全再加一層防護。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言