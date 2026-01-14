快訊

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

大湖鄉市區廣停一、廣停二2個停車場1月26日起開始收費

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉市區停車空間有限，鄉公所「廣停一」、「廣停二」2個停車場，1月26日上午7點起24小時全時段都採收費方式。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉市區停車空間有限，鄉公所「廣停一」、「廣停二」2個停車場，1月26日上午7點起24小時全時段都採收費方式。圖／大湖鄉公所提供

苗栗縣大湖鄉市區停車空間有限，鄉公所「廣停一」、「廣停二」2個停車場原本都不收費，但經常發生長期占用的情況，鄉公所規畫改為收費停車場，1月19日至25日開始試營運，期間不收費，1月26日上午7點起24小時全時段都採收費方式，提供大眾使用。

大湖鄉長黃惠琴表示，兩個收費停車場都在大順醫院旁的中山路兩側，停車場周邊有許多公務單位，包括鄉公所、衛生所、戶政、地政、醫院、市場，以往因不收費，常遭人長期占用並影響周轉率，為改善洽公、採買民眾停車不便的困擾，活化停車場功能，基於使用者付費原則將開始收費，感謝鄉親民眾配合。此外，鄉公所目前也積極協調市區宮廟、其他機構釋出停車空間，共同改善市區停車問題。

廣停一停車場共有19格小型車停車位（含身障1、婦幼1），廣停二停車位共32格，其中包括一般停車格（含身障1、婦幼1）共26格，另有6格充電車位。兩個停車場都委外經營管理，上午7點至晚間7點每小時20元、其餘時段每小時5元。

苗栗縣大湖鄉市區停車空間有限，鄉公所「廣停一」、「廣停二」2個停車場，1月26日上午7點起24小時全時段都採收費方式。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉市區停車空間有限，鄉公所「廣停一」、「廣停二」2個停車場，1月26日上午7點起24小時全時段都採收費方式。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉市區停車空間有限，鄉公所「廣停一」、「廣停二」2個停車場，1月26日上午7點起24小時全時段都採收費方式。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉市區停車空間有限，鄉公所「廣停一」、「廣停二」2個停車場，1月26日上午7點起24小時全時段都採收費方式。圖／大湖鄉公所提供

停車場 車位 身障

延伸閱讀

颱風毀百年老樹致枯死 富里鄉新植原生櫟木傳承地方記憶

撤離是否失職？花蓮洪災19死案擴大偵辦 不排除調查中央

中壢8旬婦忘記返家路 警靠「曾參軍」線索找到她住處

「戰術裝扮女」腿掛槍現身花蓮街頭 民眾憂北捷攻擊事件重演急報警

相關新聞

余家昶捨己救人！家屬回捐300萬慰問金給桃市府 張善政允妥善運用

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，桃園市民余家昶見義勇為卻不幸罹難，北捷為此設置永久紀念碑表達敬意與緬懷，也有民眾...

別讓移工宿舍成火場！觀音分隊召管理人特訓 揪出宿舍索命陷阱

桃園不僅是全國工業重鎮也有最多工業區，桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊今邀轄內外籍移工宿舍管理人，在桃園市產業園區聯合...

觀音產業園區消防競技鬧熱登場 水帶打保齡球、著裝比快手

消防宣導也能這麼有趣！桃園市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於觀音產業園區舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，各家廠商...

竹市1月15日起 成人肺炎鏈球菌疫苗「升級」接種

為保障民眾健康，降低感染肺炎鏈球菌所引發嚴重併發症或死亡風險，新竹市衛生局自今年1月15日起採用新型成人肺炎鏈球菌20價...

新竹市穆斯林移工漸增 議員促盤點資源優化生活權益

新竹某五星級飯店去年曾發生穆斯林婚宴誤食含豬肉餐點事件，新竹市議員李國璋指出，新竹市穆斯林移民、移工人數逐年增加，但相關...

苗栗擬推大客車考照班 桃園加碼鼓勵久任

大客車駕駛人力荒難解，苗栗縣政府與苗栗監理站研議與企業合作，比照桃園、台中等縣市開設大客車考照專班，取得證照規畫獎勵2萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。