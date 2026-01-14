大湖鄉市區廣停一、廣停二2個停車場1月26日起開始收費
苗栗縣大湖鄉市區停車空間有限，鄉公所「廣停一」、「廣停二」2個停車場原本都不收費，但經常發生長期占用的情況，鄉公所規畫改為收費停車場，1月19日至25日開始試營運，期間不收費，1月26日上午7點起24小時全時段都採收費方式，提供大眾使用。
大湖鄉長黃惠琴表示，兩個收費停車場都在大順醫院旁的中山路兩側，停車場周邊有許多公務單位，包括鄉公所、衛生所、戶政、地政、醫院、市場，以往因不收費，常遭人長期占用並影響周轉率，為改善洽公、採買民眾停車不便的困擾，活化停車場功能，基於使用者付費原則將開始收費，感謝鄉親民眾配合。此外，鄉公所目前也積極協調市區宮廟、其他機構釋出停車空間，共同改善市區停車問題。
廣停一停車場共有19格小型車停車位（含身障1、婦幼1），廣停二停車位共32格，其中包括一般停車格（含身障1、婦幼1）共26格，另有6格充電車位。兩個停車場都委外經營管理，上午7點至晚間7點每小時20元、其餘時段每小時5元。
